От години се политизира всичко, свързано с Министерството на вътрешните работи, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов

От години се политизира всичко, свързано с Министерството на вътрешните работи (МВР), каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание. Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии, добави депутатът.

С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента. Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования. Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Борисов призова да не се тъпче по паметта на хората. Бог да прости полицая, каза Борисов. Всички да си дадат сметка, че нищо полезно не се случва от това, посочи депутатът. Както дадох пример и с Русе - един битов скандал беше политизиран поне десет дни, каза още Борисов.

Всеки ден идвам 40 километра от Банкя до парламента и се връщам. Как да ходя пеша, коментира Борисов по повод блокадата на ПП-ДБ на Народното събрание по-рано днес. Аз, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци. Те ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия, не ходя да се шляя по улицата, коментира Борисов.

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

По думите на Борисов това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. Само преди 7–8 месеца, след осмия поред избор, всички се чудехме как да направим правителство. Аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. В ГЕРБ не сме свикнали лидерът ѝ да не е премиер. Трудно ни е, но за да има някаква стабилност, го направихме, коментира депутатът.

Това, че не допуснах нелегалната миграция в България. Това разтресе Европа в момента. Това изкара крайнодесните и крайнолевите на върха на политическия живот. В България този проблем не го допуснах и аз си знам колко ми струваше през годините, коментира Борисов. ГЕРБ е бил пример за това как инакомислещите или всички хора, които имат различни сексуални или каквито и да било предпочитания — и в нашата партия има много такива — но не допуснахме да влезе в учебниците. Прибавете Шенген и влизането ни в Европейския банков съюз и еврозоната по време на нашето управление, каза още Борисов.

Според него опозицията е активна, за да ги забележат хората, но знаят, че от това нищо не произлиза.

Даже няма да дойда гласувам. Ако иска — да мине, ако иска — да не мине, каза Борисов по повод предстоящия вот на недоверие. Българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора, защото без правителство няма еврозона, няма бюджет. Няма да влезем със служебно правителство, каза той.

Хубаво е, че президентът, партийният лидер - Радев, е казал, че трябва да му благодаря, че на крака ми бил довел г-н Папергер в България. Благодаря, г-н Радев. Аз мисля, че човекът с най-голямата заплата в България, който работи президент, ако е довел инвеститор, изкарва, че аз от името на българите, трябва да му благодаря, защото той не ми е донесъл инвестиция за мен. Тази инвестиция е 50 на 50 - българска и германска. Като държава имаме авторитета и участваме в нея, коментира той. Искам и да благодаря за „Боташ“, хайде, предоговорете това, което сте направили. Тогава ще викаме голямо „благодаря“, каза още Борисов.

Чиновниците, както всяко едно министерство, както парламентът, трябва да си проведат обществени поръчки, правителството трябва да им осигурят необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят, каза Борисов по повод промени в закона за Националната служба за охрана (НСО).

В парламентарна република най-сигурно е парламентът да избира ръководителите на служби, каза Борисов за предложените промени, с които председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента.

Ако ми дадат една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа да ме снимат с нея и да спрат да говорят глупости, че имам общо с Варна, каза още Бойко Борисов.