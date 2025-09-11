Подробно търсене

В Несебър ще се проведе семинар за ангажиментите на общинските съвети по Закона за устройство на територията

Галя Тенева
11.09.2025 07:25
В Несебър ще се проведе двудневен семинар на тема: "Ангажиментите на общинските съвети по Закона за устройство на територията". Това съобщиха от Националната асоциация на председателите на общинските съвети, организатор на семинара.

Събитието ще се състои в заседателната зала на хотел "Сол Несебър Ризорт". Официалното откриване е насрочено за 15:00 часа.

 

 

