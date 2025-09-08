С награждаване на заслужили деятели, водосвет и концерт в Берковица отбелязват празника на общината

С награждаване на заслужили деятели на културата и спорта, водосвет и концерт днес в Берковица се отбелязва празникът на общината - Рождество Богородично.

На церемония на централния площад „Йордан Радичков“, на която присъстваха кметове на партньорски градове от общини в Европа и много местни граждани и гости, кметът на Берковица Радослав Найденов обяви ежегодните награди на местни хора, издигнали престижа на общината.

В областта на културата и образованието награда е присъдена на Катя Василева – дългогодишен директор на Първо основно училище „Н. Вапцаров“. Под нейно ръководство в училището е изграден един от първите в страната STEM центрове. Награда за принос в културата е присъдена и на Петя Генова – председател на читалище „Иван Вазов 1872“ в Берковица, която също от дълги години работи за културата, образованието и благотворителността в Берковица – по нейна идея се организират благотворителни акции за нуждаещи се деца и хора. В областта на спорта награда получи общинският съветник и треньор на клуба по ММА Пламен Илиев, под чието ръководство деца от Берковица имат спечелена световна титла и сребърен медал. Тържествен водосвет за здраве на жителите и гостите на Берковица отслужи Видинският митрополит Пахомий в съслужение с местни свещеници. Концерт изнесоха Николина Чакардъкова и Неврокопският танцов ансамбъл.

За БТА кметът на Берковица заяви, че е много удовлетворен от изминалите празници, които Берковица отбелязва в няколко последователни дни с богата културна и спортна програма. В нея са включени много събития – изложба „Произведено в Берковица“, турнири по спортни дисциплини, концерти на известни български групи и изпълнители, сред които „Тангра“, „Епизод“, Торино и Пашата и други, награждаване на талантливи деца и на хора, издигнали имиджа на града. „Удовлетворен съм, защото наградите отидоха при стойностни деца и хора и защото по време на празниците нашият град беше посетен от много туристи и гости и той вече става разпознаваема дестинация“, коментира Найденов. Той посочи, че през лятото връх Ком и хижите около върха стават все по-посещавано място и на ден до върха се изкачват около 200-300 души, предимно млади хора от различни краища на страната.