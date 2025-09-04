Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация ще обсъдят съветниците в Шабла

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: БТА, архив
Шабла,  
04.09.2025 07:12
 (БТА)

Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за първото шестмесечие на годината ще разгледат съветниците на Шабла на свое редовно заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на община Шабла проект за дневен ред. 

В няколко точки ще бъдат обсъдени подробни устройствени планове поради различни ремонтни и монтажни дейности по улиците в Шабла и селата Тюленово и Езерец. Общинският съвет ще трябва да се произнесе и за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.

Общинските съветници ще се запознаят и с отчета за изпълнението на бюджетните, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на община Шабла за миналата година. 

Внесена е и докладна записка относно утвърждаването на маломерни паралелки в Средно училище „Асен Златаров“ за учебната 2025/2026 година. 

