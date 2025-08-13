РЗИ – Ловеч отваря утре изнесен офис в Угърчин за получаване на достъп до електронно здравно досие

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч отваря утре, 14 август, изнесен офис в Угърчин за получаване на достъп до електронно здравно досие. За това информират от институцията на официалната си страница във Фейсбук. Инициативата е във връзка с обявения втори етап на процеса и е насочена към граждани, които нямат квалифициран електронен подпис.

Офисът на РЗИ – Ловеч ще работи утре от 9:30 до 13:00 ч. на площад „Свобода” в Угърчин.

БТА припомня, че информационната кампания за популяризиране на електронното здравно досие и приложението еЗдраве е на Министерството на здравеопазването и се реализира по определен график до края на септември. В региона изнесени офиси на РЗИ вече имаше в областния център, Тетевен и Летница.

Целта на дигитализацията на здравната система е да се намали административната тежест за ангажираните специалисти и да се подобри достъпът на гражданите до здравна информация и услуги, посочват от РЗИ. Оттам припомнят, че е разработено мобилното приложение еЗдраве, което предоставя на всеки гражданин възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие – с всички въведени в Националната здравноинформационна система електронни документи (прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон).

Предходната информационна кампания в Ловешка област през септември миналата година протече при огромен интерес, казаха за БТА от здравната инспекция. Средно на ден са преминавали по 60-70 души през изнесените офиси в осемте общини в областта.