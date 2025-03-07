Подробно търсене

Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без водоснабдяване голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без водоснабдяване голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа
Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без водоснабдяване голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа
БТА, Велико Търново, ВиК авария, снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново ,  
07.03.2025 16:14
 (БТА)

Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без вода голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа, каза за БТА управителят на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев. Аварията е възникнала по-рано днес и по отстраняването ѝ работят екипите на ВиК-дружеството, като уверението е, че до 24:00 часа водоподаването ще бъде възстановено.

Без вода са части от кварталите "Варуша", "Бузлуджа", "Колю Фичето", бул. "България" и още улици от централната част на Велико Търново. От дружеството посочиха, че при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

/МК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:25 на 07.03.2025 Новините от днес

07.03.2025 16:18 Официални актове и съобщения

Отстраняване на констатираните нарушения на строеж: “Реконструкция на ул. „Опълченска” от бул. „Александър Стамболийски” до ул. „Сливница" - II ЕТАП „Реконструкция на ул. „Опълченска” от бул. „Тодор Александров" до бул. „Сливница", в това число отливен канал по бул. „Сливница" до заустването му в р. Владайска и съпътстваща инфраструктура"

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация