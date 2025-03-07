Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без водоснабдяване голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа

Авариен ремонт на напорен водопровод оставя без вода голяма част от Велико Търново днес до 24:00 часа, каза за БТА управителят на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев. Аварията е възникнала по-рано днес и по отстраняването ѝ работят екипите на ВиК-дружеството, като уверението е, че до 24:00 часа водоподаването ще бъде възстановено.

Без вода са части от кварталите "Варуша", "Бузлуджа", "Колю Фичето", бул. "България" и още улици от централната част на Велико Търново. От дружеството посочиха, че при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.