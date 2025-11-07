Започна извънредна комплексна проверка на дървопреработвателното предприятие "Кроношпан" във Велико Търново

Кметът на Велико Търново Даниел Панов поиска от министъра на околната среда и водите Манол Генов да бъде направена извънредна комплексна проверка на дървопреработвателното предприятие "Кроношпан", съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Сигналите към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и към дежурния телефон на общината са за задимяване, нетипични миризми и запрашаване на въздуха от производствените мощности на дружеството. Кметът настоява проверката да бъде направена не от местната екологична инспекция, а от Изпълнителната агенция по околната среда и РИОСВ- Стара Загора. Той е получил уверението от РИОСВ-Русе, че до две седмици ще бъде изпратена измервателна станция, която ще мери в детайли всичко, което излиза от изпускателните устройства на производството.

Днес от Министерството на здравеопазването разпространиха съобщение, в което се казва, че министър Силви Кирилов е разпоредил извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново. В тази връзка ще бъде създадена междуведомствена комисия, чието първо заседание ще се състои в понеделник.

В съобщението се посочва още, че от вчера е освободен директорът на РЗИ- Велико Търново д-р Евгения Недева. Решението е продиктувано от необходимостта за засилване на междуведомствената координация и подобряване на оперативното взаимодействие между институциите по темата за качеството на атмосферния въздух и въздействието му върху здравето на населението.

През октомври председателят на здравната комисия в Народното събрание д-р Костадин Ангелов поиска оставката на д-р Недева. В своя позиция тя посочи, че институциите не бива да бъдат употребявани за политически цели. Преди дни д-р Костадин Ангелов, който е и заместник-председател на Народното събрание, отново поиска оставката на директора на институцията. След заповедта на министъра, докато д-р Недева е в болнични, временно изпълняващ длъжността директор на РЗИ е настоящият заместник-директор д-р Красимира Петрова.