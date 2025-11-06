В България средната успеваемост на репродуктивните процедури е 26,3 %, каза доц. д-р Мария Юнакова, председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ) на пресконференция по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания „Инвитро в България“.

През 2024 г. у нас голяма част от семействата, които участват в репродуктивните процедури, са над 30-годишна възраст, а данните след 20 години сочат към по-неблагоприятни тенденции, каза още Юнакова. В България има достъп до публично финансиране на четири опита за забременяване чрез репродуктивни процедури, допълни тя.

Директорът на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) д-р Искра Пеева-Кюркчиева информира за резултатите на успеваемост, тенденциите през последните години, базирани на данните от лечебните заведения и подчерта ролята на държавата в подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми. От началото на 2024 г. се увеличи размерът на средствата, които се заплащат от Центъра, каза тя. Броят на приетите заявленията през годините се увеличава, а срокът за стартиране на процедурата намалява. За изминалите 16 години ЦАР е подпомогнал над 41 000 двойки, подчерта д-р Искра Пеева.

Д-р Теодора Тихомирова и д-р Стела Чапанова от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) за женско здраве „Надежда“ отбелязаха, че разрешените дейности по асистирана репродукция в България са сред най-широкообхватните е в ЕС. Според тях ние можем да се похвалим с висока възраст за допускане на пациенти – 43-годишна възраст.

Дългогодишният практически опит и традиции в инвитро медицината представи д-р Яна Константинова от Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Селена". Тя посочи, че най-доброто качество у нас е персонализираната грижа и отношение към всеки пациент.

В България има 38 сертифицирани ембриолози, докато в Турция са 14, а в Румъния са 31, каза проф. Пламен Тодоров от Инвитро АГ медицински център „Димитров“.

Стефка Сарафова от Сдружение „Зачатие“ и Радина Велчева от Фондация „Искам бебе“ отбелязаха, че асистираната репродукция в България е на изключително добро ниво и нуждата от информираност и подкрепа е значима. Утре в Албания над 40 семейства ще бъдат консултирани от български лекари, посочи Велчева.