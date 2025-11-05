Окръжният съд в Хасково не уважи молбата за по-лека мярка на задържан под стража за пренос на хероин за 37 млн. лева в дпиломатически автомобил

Окръжен съд - Хасково не уважи искането на Делян Хаджилазов за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и го остави в ареста. Той е обвиняем за опит за пренос на близо 206 кг хероин през ГКПП „Капитан Андреево“ заедно с още двама души.

Като мотив за отхвърлянето на молбата на Хаджилазов той да бъде пуснат под домашен арест съдебният състав посочи, че събраните до момента доказателства не разколебават извода за обосновано предположение за извършване на престъпление от негова страна. Освен това деянието е тежко и умишлено и за него се предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер от 200 000 до 300 000 лева.

Делян Хаджилазов беше заловен на 18 юли тази година, заедно с дипломата в посолството на Демократична Република Конго в Брюксел Жан Де Дю Мутеба и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид на изходящото на пункта „Капитан Андреево“ трасе към Турция. В куфари в дипломатическата кола, с която те пътуваха, беше открито голямото количество кокаин на стойност 37, 069 млн. лева. Тогава на брифинг по повод предотвратената реализация на трафика вътрешният министър Даниел Митов каза, че става дума за организирана престъпна група, която е действала на територията на държави членки на Европейския съюз, които са наши партньори и съюзници. Министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че България успешно пази границите на ЕС.

Спрямо тримата, обвинени за трафик, в края на юли беше наложена мярка за задържане под стража. По-късно спрямо белгийската гражданка марката беше потвърдена и на втора инстанция от Пловдивския апелативен съд.