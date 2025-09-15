Албанското правителство одобри грант от ЕС на стойност 60,5 млн. евро за жп линията Дуръс – Рогожина, част от Коридор 8

Албанското правителство одобри споразумение за грант от ЕС на стойност 60,5 млн. евро за реконструкцията на жп линията Дуръс – Рогожина, която е част от Коридор 8, предаде АТА.

Това съобщи в събота албанският вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.

Балуку информира, че железопътната линия между крайбрежния град Дуръс (Северозападна Албания) и град Рогожина (Централна Албания) е важен възел от Коридор 8, който свързва Албания, Италия, България и Република Северна Македония, като носи граждански, икономически и военни ползи.

"Инвестицията е на стойност 120,5 милиона евро и ще бъде покрита от грант от ЕС и заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), както и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)", каза Балуку.

Работата по железопътната линия Дуръс – Рогожина започна и се очаква тя да служи като още един алтернативен транспорт за гражданите, отбелязва АТА. Проектът е от стратегическо значение като част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и като част от плана на ЕС за инвестиции за Западните Балкани.

Фондовете, с които ще бъде подпомогната реконструкцията жп линията, ще позволят модернизирането на 34-километровата жп линия между пристанището в Дуръс и Рогожина.

Общата стойност на проекта се оценява на 121 милиона евро. Според видео на Балуку, публикувано в социалните мрежи, жп линията ще бъде финансирана от гранта от ЕС на стойност 60,5 милиона и чрез заемите от ЕИБ (30 милиона евро) и ЕБВР (30 милиона евро).

Във видеото, се посочва още, че жп линията между Дуръс и Рогожина ще бъде по стандартите на ЕС, ще се движи на ток и влаковете по нея ще развиват скорост 120 км/ч.