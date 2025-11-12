АТА: Круизният кораб „Ню Статендам" води чуждестранни туристи в Саранда

Албанското пристанище Саранда, една от основните туристически врати в Южна Албания, отчита значителен пътникопоток през октомври, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Директорът на пристанището Адмир Малай каза днес пред ATA, че „през октомври 2025 г. в пристанището на Саранда са регистрирани общо 54 480 пътници, увеличение с 15,3% спрямо същия период на 2024 г., когато броят на пътниците е бил 47 254“.

Малай съобщи, че „през десетте месеца на годината общо 740 878 пътници са преминали през пристанището, при 605 134 пътници за същия период на миналата година, което представлява значително увеличение от 22,4%.“

„Тези данни подчертават устойчива тенденция на растеж на пътническия трафик и нарастващ интерес към Саранда като туристическа дестинация“, отбеляза Малай.

През август е регистриран най-висок пътникопоток в пристанището на Саранда, с приблизително 200 000 пристигащи и заминаващи пътници. През есенните месеци септември и октомври също се значителен брой пътници по маршрута Саранда – Корфу и в двете посоки.

Малай посочи, че круизните кораби продължават да пристигат в пристанището.

„Вчера круизният кораб „Ню Статендам“ (Nieuw Statendam), управляван от известната „Холанд Америка Лайн“ (Holland America Line), пристигна в пристанището с 2592 пътници от различни националности на борда. Пристигането на този кораб е поредно доказателство за нарастващия интерес на чуждестранните туристи към Саранда, като по този начин допринася за продължаващото развитие на морския туризъм и местната икономика“, заяви Малай.

Пристанището на Саранда обслужва не само самия град, но и цялата албанска Ривиера, функционирайки като ключов вход както за местни, така и за чуждестранни посетители.

