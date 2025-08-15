Подробно търсене

Нова регулация предвижда превръщането на паркове в Турция в сборни пунктове при кризисни ситуации
Изглед от Младежкия парк (Gençlik Park) в Анкара. Снимка: Владимир Шоков/БТА
Анкара,  
15.08.2025 05:52
 (БТА)

Според нова регулация, обявена наскоро от турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, парковете в Турция с площ от над 5000 кв. м. ще служат и като сборни пунктове при кризисни ситуации, като ще бъдат оборудвани допълнително за целта, съобщи турското издание „Дейли сабах“.

По информация на Министерството новите регулации предвиждат изграждането на допълнителна канализационна, електропреносна и комуникационна инфраструктура в парковете, които са с площ от над 5000 кв. м., с цел подпомагане на нуждите на гражданите при възникване на извънредни ситуации. Освен това в парковете трябва да бъдат изградени още пожарни хидранти и площадки за хеликоптери. 

Нововъведенията предвиждат също и изграждането на здравни заведения и медицински центрове в парковете, които се намират в гъстонаселени градски райони. 

 

