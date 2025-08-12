Албена – eдин привлекателен и гостоприемен за турските туристи курортен комплекс на Българското Черноморие

Ерхан Ертен от Текирдаг, заедно със съпругата си и двете деца, е част от група турски граждани от Текирдаг, Чорлу, Истанбул и Анкара, които идват на почивка в Албена в началото на този месец.

“За пръв път тази година дойдохме на почивка в курортния комплекс “Албена” на Българското Черноморие. Изненадани и възхитени останахме от прекрасните, комфортните условия, които са създадени за почивка, релакс и спорт. Имаме съседи в град Текирдаг, където живеем, които са идвали, и ни бяха казали, че на Албена е много хубаво. И въпреки че бяхме подготвени за хубави неща, действителността надхвърли очакванията ни в пъти. Морето, което е много чисто, прекрасният плаж, горската природа и не на последно място спортните мероприятия в комплекса, които са подходящи и за възрастни, и за деца, са неща, които трудно може да се намерят събрани на едно място, както са успели да постигнат това тук”, споделя Ерхан Ертен специално за БТА.

Групата турски граждани е пристигнала в курорта със собствените си автомобили. Някои от тях, запалени по тениса на маса, съчетали почивката с участие в турнирите на традиционния международен фестивал по тенис на маса "Албена 2025", който вече 27 години е една от емблемите на курорта.

“Морето е чисто, плажовете са прекрасни. Хората, работещи в комплекса са добросърдечни и любезни. Храната е качествена. Не е тайна, че нашите хора (турските граждани – бел. ред.) са чувствителни по отношение на храната, но тук е намерено много добро решение. Организират се вечери на турската кухня и на други нации, което ни хареса. За децата също са създадени много забавления. Впечатлени сме от спокойствието и сигурността в комплекса, което е мното важно, особено за децата“, казаха от групата в разговор специално за БТА.

По думите им цените за почивка на Албена ги удовлетворяват и въпреки разноските за виза, пътуване и други неща, смятат, че цените там са приемливи на фона на инфлацията в Турция, която вдигна драстично цените, особено в петзвездните комплекси.

На въпроса дали са имали проблеми на влизане в България, те заявиха, че още доброто отношение на служителите при преминаване на българската граница ги е накарало да се почувстват добре посрещнати.

“За пръв път влязохме през българската граница, служителите бяха любезни, дори се шегуваха с децата, още там почувствахме позитивно отношение. След това, докато пътувахме, ни направи впечатление фактът, че хората в България спазват правилата за движение. Пътувахме през прекрасни природни местности, прекарахме чудесна ваканция, съчетана с почивка на море и спорт. Тръгваме си с малко тъга, но решени догодина да дойдем пак”, заявиха те пред БТА.

През летния сезон на 2025 г. прави впечатление нарасналият интерес на турските туристи към курорта в сравнение с преди, което нарежда Албена сред предпочитаните дестинации за почивка и релакс на гостите от съседна Турция, каза мениджърът на Албена за Турция г-жа Бирджан Сали.

По нейни думи първата група турски туристи открили сезона още през месец април т.г. за ваканцията за Рамазан Байрам, а по-късно последвали и други групови посещения по време на празничните ваканции в Турция.

“Освен на групи се увеличи и броят на индивидуалните туристи, които пристигат със собствен превоз, което е новото. Все повече турски туроператори и агенции желаят да сключат договори за съвместна работа, защото има голям интерес от страна на турските туристи. До края на сезона очакваме броят на турските туристи на Албена да надхвърли 1800 души”, допълни Бирджан Сали.

По думите ѝ засиленият интерес на турските туристи към Албена в последно време се дължи на активното представяне на курорта на турския пазар, запознаването на турските оператори в различни области с възможностите, които той предлага за отдих, туризъм, почивки, СПА, спортни състезания, включително и извън летния сезон.

“Албена се представи със самостятелни щандове на туристическото изложение в град Измир, което е най-голямото за района на Егейско море, на международното туристическо изложение "Емит" в Истанбул и други. Сега се подготвяме за участие в туристическите изложения в Истанбул през месец септември и в Измир през месец декември“, допълни тя.

Според Тахсин Ергюл, генерален директор на базираната в Истанбул компания за спортни и туристически прояви в чужбина EVOQ засиленият интерес от турска страна към курортния комплекс Албена се дължи и на това, че спортът е ключов елемент от туристическия микс.

"Албена е нашият основен приоритет", подчерта той пред БТА.

На въпроса защо това е така той посочи на първо място близостта на дестинацията България до Турция.

“Първо, България е най-близката дестинация до нас, което е предимство, особено в свят, където транспортните разходи нарастват. Второ, ние даваме приоритет на сътрудничеството между Турция и България, в организиране на спортно-туристическия сектор. Албена предлага отлични възможности, понеже разполага с многобройни съоръжения както за зимни, така и за междинни ваканционни лагери. Има и отлични футболни съоръжения. Много е подходящ за спортове на закрито, включително баскетбол и волейбол. Има и отлични тенис кортове за индивидуални спортове, които са висококачествени съоръжения”, каза Тахсин Ергюл.

В тазгодишното издание на международния Фестивал по тенис на маса, който се състоя в Албена, групата на турските участници – общо 48 души, е била сред най-многобройните. От нея Мурат Ериш се класирал първи в във възрастовата категория 40-50 г. за мъже. При жените Нурсема Чоклар се класирала първа, следвана от други две състезателки от турската група.

В разговора пред БТА Тахсин Ергюл подчерта изключително положителното отношение и многостранни грижи за гостите на ръководството на курортния комплекс Албена, начело с изпълнителния директор Красен Станев.

“Благодарение на това в последно време все повече турски граждани преоткриват предимствата и красотите на ваканционния комплекс, който до скоро бе непознат за тях”, обобщи той.

Ергюл информира още, че подготвят участие на група от Турция в традиционния Международен фестивал през септември.

По време на разговора с генералния директор EVOQ беше засегнат и въпроса за визите, необходими за влизане в България. Те са задължителни за голяма част от турските граждани (притежателите на служебни паспорти, както и прижаващите двойно гражданство подлежат на безвизов режим – бел. авт.) и според български и турски предсталвители в туристическия сектор представляват пречка за увеличаване на туристическия поток към България.

В този смисъл решението на Европейската комисия, прието на 15 юли 2025 година за облекчаването на визовия режим към трети страни, включително и Република Турция, бе посрещнато със задоволство от турска страна.

С този нов подход, освен тримесечни и шестмесечни, вече се въвежда и възможността да се издават едногодишни, тригодишни и петгодишни визи при граждани, които нямат нарушения по време на издаване на предходна виза. Това е факт, който ще облекчи изцяло визовия режим с Турция, което е изключително важно, особено в областта на туризма", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош, цитиран от български и турски медии.

Очакванията на туристическия бранш са, че прилагането на новия подход ще увеличи броя на посещенията на турски граждани на българските курорти, сред които и Албена.