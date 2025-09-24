ННА: Лидерът на християнската партия "Ливански сили" се срещна с британския посланик в страната

Лидерът на партията „Ливански сили“ Самир Жажа прие днес в своята резиденция в град Маараб британския посланик в Ливан Хамиш Коуел, който бе съпроводен от втория секретар Филипа Жилс и политическия съветник Гади Дау, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Съобщава се, че разговорите са засегнали последните политически събития, както и въпросите по сигурността.

От своя страна Жажа потвърди, че „ливанският народ като цяло твърдо стои зад Ливанската армия в подкрепа на нейната мисия, определена от правителството“, подчертавайки „важността на решението на правителството за изключителен контрол върху оръжията и премахването на всички незаконни оръжия като предпоставка за преминаване към истинска реформа и изграждане на функционираща държава“.

На срещата бяха разгледани и редица въпроси, най-важните сред които са предстоящите парламентарни избори, като лидерът на "Ливански сили" подчерта, че те трябва да се проведат по график и отхвърли всяко предложение за отлагането им.

