Подробно търсене

Представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари

Божидар Захариев
Представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари
Представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари
Изглед от Париж. Снимка: AP/Themba Hadebe
Париж,  
23.09.2025 22:14
 (БТА)

Около десет представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат изправени пред съд, вероятно в средата на януари следващата година, за пране на пари, предаде Франс прес.

Предполага се, че транзакциите, които са обект на внимание от страна на френските власти в рамките на това дело, са достигнали няколко десетки милиона евро.

Заподозрените по делото са родени между 1965 г. и 2003 г. Подозира се, че от 2022 г. до миналата година те са участвали в международна мрежа, като са били на различни нива.

Първото съдебно заседание по делото, на което ще бъдат разгледани чисто процедурни въпроси, е насрочено за този петък. Очаква се заседание по същността на делото да бъде насрочено за средата на януари догодина.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:16 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация