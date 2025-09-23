Представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари

site.btaПредставители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари
Около десет представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат изправени пред съд, вероятно в средата на януари следващата година, за пране на пари, предаде Франс прес.
Предполага се, че транзакциите, които са обект на внимание от страна на френските власти в рамките на това дело, са достигнали няколко десетки милиона евро.
Заподозрените по делото са родени между 1965 г. и 2003 г. Подозира се, че от 2022 г. до миналата година те са участвали в международна мрежа, като са били на различни нива.
Първото съдебно заседание по делото, на което ще бъдат разгледани чисто процедурни въпроси, е насрочено за този петък. Очаква се заседание по същността на делото да бъде насрочено за средата на януари догодина.
/СХТ/
