Представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат съдени за пране на пари

Около десет представители на пакистанската общност във Франция ще бъдат изправени пред съд, вероятно в средата на януари следващата година, за пране на пари, предаде Франс прес.

Предполага се, че транзакциите, които са обект на внимание от страна на френските власти в рамките на това дело, са достигнали няколко десетки милиона евро.

Заподозрените по делото са родени между 1965 г. и 2003 г. Подозира се, че от 2022 г. до миналата година те са участвали в международна мрежа, като са били на различни нива.

Първото съдебно заседание по делото, на което ще бъдат разгледани чисто процедурни въпроси, е насрочено за този петък. Очаква се заседание по същността на делото да бъде насрочено за средата на януари догодина.