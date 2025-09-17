МЕНА: Египетският министър на земеделието замина за Република Южна Африка за среща на Г20 по въпросите на селското стопанство

Египетският министър на земеделието Аля Фарук замина днес за Република Южна Африка, за да участва в срещата на Работната група по земеделие на Г-20 в Кейптаун, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

На срещата ще бъдат обсъдени глобалните предизвикателства пред продоволствената сигурност и ще бъдат проучени начини за засилване на международното сътрудничество в борбата с климатичните изменения, недостига на вода и други належащи проблеми.

Фарук каза преди заминаването си, че на срещата ще бъдат проведени обширни дискусии и ще бъде приета министерска декларация по отношение на продоволствената сигурност и хранителните системи.

Участието на Египет отразява ключовата му роля в региона и Африка, както и ангажимента му да допринася за глобалните усилия за постигане на устойчиво селскостопанско развитие и продоволствена сигурност, каза той.

Министърът ще направи обръщение от името на Египет на срещата, за да представи египетската визия за устойчива продоволствена сигурност.

Той също така ще подчертае националните усилия за модернизиране на селското стопанство и прилагане на съвременни технологии за повишаване на производителността.

Министърът на земеделието планира и двустранни срещи с няколко свои колеги, за да обсъди общите приоритети и да засили сътрудничеството в областта на селското стопанство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и египетската новинарска агенция МЕНА)