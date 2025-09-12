Подробно търсене

Тръмп съобщи "с висока степен на сигурност", че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен

Снимки на лице, заподозряно за убийството на американския десен активист Чарли Кърк, които ФБР разпострани в платформата "Екс". Снимки: FBI via AP
Вашингтон,  
12.09.2025 15:35
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи днес, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен, предаде Асошиейтед прес.

"С висока степен на сигурност мога да кажа: Заловихме го", обяви Тръмп в интервю на живо по телевизия "Фокс нюз".

Тръмп каза, че пастор, който е имал връзки и с правоприлагащите органи, е предал заподозрения на властите.

"Някой, който е бил много близо до него, е казал: "Хм, това е той", каза още Тръмп.

Чарли Кърк бе убит с един изстрел в сряда, което полицията определи като целенасочена атака, а губернаторът на щата Юта го нарече политическо убийство. Кърк бе съосновател на политическата организация с нестопанска цел "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA) и беше близък съюзник на Тръмп.

 

