Президентът на Венецуела призова САЩ да не предизвикват "ширикомащабен военен конфликт"

Иво Тасев
Президентът на Венецуела Николас Мадуро. Снимка: АП/Ariana Cubillos
Каракас,  
07.09.2025 02:51
Президентът на Венецуела Николас Мадуро продължи с изказванията си по линията на противопоставянето на САЩ и призова Вашингтон да понижи напрежението между двете страни, предупреждавайки, че може да се стигне до "широкомащабен военен конфликт", предаде ДПА.

"Нито едно от различията, които имаме и които продължаваме да имаме, не трябва да доведе до широкомащабен военен конфликт и до насилие в Южна Америка", заяви Мадуро във видео, разпространено в приложението "Телеграм".

Той призова САЩ да загърбят наречения от него американски "план за насилствена смяна на режима във Венецуела и в страни от Латинска Америка" и да зачитат неприкосновеността на неговата държава. В същото време Мадуро обяви, че 5300 части на общинските сили за сигурност са били мобилизирани за защита от евентуални опити за подкрепян от Вашингтон "преврат".

"Никой няма да дойде да ни пороби или да ни колонизира - нито сега, нито когато и да било", увери той.

Конфликтът между Венецуела и САЩ напоследък се изостри, отбелязва ДПА. Според медийни информации в последните седмици САЩ разполагат бойни кораби в Карибско море, близо до бреговете на Венецуела. Вашингтон каза, че мисията е била наложителна, за да се пресекат каналите за наркотрафик.

Във вторник Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, пренасящнаркотици, и са убили 11 наркотрафиканти от венецуелската групировка "Трен де Арагуа“, която се е установила в няколко страни и е категоризирана като терористична организация от американското правителство, припомня ДПА.

