Със Света литургия, празнично шествие към Паметника на загиналите за свободата и празничен концерт град Симитли отбеляза своя празник

Със Света литургия в храм “Рождество Богородично” - град Симитли, празнично шествие към Паметника на загиналите за свободата и празничен концерт градът отбеляза своя празник.

За мен лично градът е целият ми живот, тъй като аз много пъти съм казвал, че още като студент, когато завърших Университета за национално и световно стопанство (УНСС), получих предложение да остана на работа в София, но категорично отказах. Това каза в интервю за БТА кметът на Община Симитли Апостол Апостолов. Все пак това, което аз исках, беше да се върна в Симитли и да работя за родния си град, отбеляза още Апостолов. Дойде моментът, в който това се случи – станах кмет през 2003 г. Още преди това съм помагал много за града, помагал съм на доста хора, както и за общината като цяло, допълни кметът.

Неща като инфраструктурни проекти, спортни площадки и спортна инфраструктура, за които съм мечтал като дете, успях да ги осъществя, за да могат нашите деца, внуци, приятели и близки да се възползват от тях, допълни кметът. За празника той пожела на хората да бъдат живи и здрави, да продължават да бъдат все така позитивни.

Градът ни става все по-хубав за живот – имаме промишлена и индустриална зона, нямаме проблеми с безработицата. Вече дори внасяме работници от чужбина, развитието на града продължава във всяка една сфера, отбеляза още Апостол Апостолов.

В празничната програма участие взеха мажоретен състав към Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ – гр. Симитли, Детски танцов състав „Изворче“, Фолклорен танцов ансамбъл „Веселие“, фолклорна група „Веселие“, Женска певческа група към Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“, Биг бенд от Благоевград, Любомир Марянски, Снежина Андреева, Малин Домозетски, Пламен Ризо. Програмата продължи с изпълнения на РОК, Доника, Дарко и Миа, Галена и V-Band. Празничната програма се проведе на площад „Септември“ в града.

Сред присъстващите бяха кметове на симитлийските села, жители и гости на Симитли, както и много деца, които допринесоха настроение на празника.