Сестрата на баскетболист на Минесота Тимбъруулвс е била застреляна от партньора й в Ню Джърси

Сестрата на баскетболиста на Минесота Тимбъруулвс от НБА Наз Рийд - Торая Рийд, е била застреляна от партньора й в апартамент в Джаксън, Ню Джърси, съобщава агенция АП. Извършителят на престъплението Шакил Грийн е задържан и е обвинен в убийство.

Според информацията на АП, полицията е получила сигнал за изстрели от оръжие около 11 часа сутринта в събота. На мястото на престъплението служители на реда са открили мъртвото тяло на 28-годишната Торая Рийд, която е имала повече от една огнестрелна рана. Полицията също така докладва, че 29-годишният Грийн е бил забелязан в близост до инцидента и е бил задържан без съпротива.

Освен за убийство, към Грийн са повдигнати обвинения за притежание на две огнестрелни оръжия.

Наз Рийд, на 25, е роден и израснал в Ню Джъри. Той влиза в седмия си сезон в Националната баскетболна асоциация и през 2024 бе избран за "шести играч на годината" (най-добра резерва - б.пр.).