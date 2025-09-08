Подробно търсене

Сестрата на баскетболист на Минесота Тимбъруулвс е била застреляна от партньора й в Ню Джърси

Ивайло Георгиев
Сестрата на баскетболист на Минесота Тимбъруулвс е била застреляна от партньора й в Ню Джърси
Сестрата на баскетболист на Минесота Тимбъруулвс е била застреляна от партньора й в Ню Джърси
Наз Рийд / Снимка: AP Photo/Abbie Parr
Ню Джърси,  
08.09.2025 20:52
 (БТА)

Сестрата на баскетболиста на Минесота Тимбъруулвс от НБА Наз Рийд - Торая Рийд, е била застреляна от партньора й в апартамент в Джаксън, Ню Джърси, съобщава агенция АП. Извършителят на престъплението Шакил Грийн е задържан и е обвинен в убийство. 

Според информацията на АП, полицията е получила сигнал за изстрели от оръжие около 11 часа сутринта в събота. На мястото на престъплението служители на реда са открили мъртвото тяло на 28-годишната Торая Рийд, която е имала повече от една огнестрелна рана. Полицията също така докладва, че 29-годишният Грийн е бил забелязан в близост до инцидента и е бил задържан без съпротива. 

Освен за убийство, към Грийн са повдигнати обвинения за притежание на две огнестрелни оръжия.  

Наз Рийд, на 25, е роден и израснал в Ню Джъри. Той влиза в седмия си сезон в Националната баскетболна асоциация и през 2024 бе избран за "шести играч на годината" (най-добра резерва - б.пр.). 

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:15 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация