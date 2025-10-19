Общественикът Ивайло Танев и художникът Иван Вукадинов /посмъртно/ бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Перник“

Художникът Иван Вукадинов и общественикът Ивайло Танев бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Перник“. Отличието на Иван Вукадинов бе присъдено посмъртно – в знак на признателност към неговия изключителен принос към българското изкуство и култура – и бе прието от проф. Аксиния Джурова.

Това стана по време на тържественото заседание на Общински съвет – Перник, което се проведе в Двореца на културата по повод Деня на града.

„Перник е град със силен характер, на трудолюбиви и достойни хора. Днес продължаваме традицията да пазим и обичаме града си. От името на Общинския съвет поздравявам всички перничани – нека работим заедно за развитието на Перник“, каза председателят на Общинския съвет Денислав Захариев.

Кметът на Перник Станислав Владимиров допълни, че днес Общинският съвет взема решения, които оставят следа. Едно от тях е да удостои с почетно звание общественика Ивайло Танев.

„Приемете, господин Танев, признанието на града за Вашия дългогодишен принос и активна обществена позиция. Вие сте пример за всички нас със своето трудолюбие и скромност“, каза още той. Владимиров добави, че днес отдаваме почит и на големия творец Иван Вукадинов, удостоен посмъртно със същото звание.

„Неговото изкуство е доказателство, че силата на духа и талантът надживяват времето“, каза още кметът. Той допълни, че общинските съветници трябва да продължават да вземат важните за Перник решения с отговорност.

Перник е ангажимент, към който трябва да се придържаме, каза министърът на външните работи Георг Георгиев. „Роден съм в София, но приемам Перник за мой роден град. Перник преминава през много перипетии през вековете, но и днес е символ на съхраняване на наследството, на прогрес и трудолюбие“, допълни още той.

На събитието присъстваха кметът на община Перник Станислав Владимиров, областният управител Людмил Веселинов, министърът на външните работи Георг Георгиев, народни представители и почетният гражданин на Перник проф. Емил Попов.