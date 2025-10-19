ЦСКА надигра Добруджа с гол на Питас

Среща от 12-ия кръг на efbet Лига:

Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17

стадион: Дружба, Добрич

главен съдия: Мариян Гребенчарски

жълти картони:

- Добруджа: Антон Иванов, Томаш Силва, Малик Фал, Монтасар Трики, Лукас Кардозо

- ЦСКА: Мохамед Брахими, Анхело Мартино

състави:

Добруджа: Галин Григоров, Антон Иванов, Венцислав Керчев, Димитър Пиргов, Матеус Леони, Малик Фал Ндор, Лукас Кардозо, Андриан Димитров (46-Богдан Костов), Томаш Силва (73-Милчо Ангелов), Ловрик Ди Матео (46-Монтасар Трики), Ивайло Михайлов (79-Аарон Апия)

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Анхело Мартино, Илиан Илиев (89-Мартин Стойчев), Джеймс Ето'о, Давид Сегер (57-Петко Панайотов), Мохамед Брахими (57-Кевин Додай), Йоанис Питас, Леандро Годой (65-Теодор Иванов)

ЦСКА постигна втората си победа за сезона в efbet Лига след труден успех с 1:0 при гостуването на Добруджа в среща от 12-ия кръг на шампионата.

Йоанис Питас вкара единствения гол преди почивката, но въпреки спечелените три точки, "червените" отново разочароваха с играта си срещу последния в таблицата, като през втората част Добруджа имаше няколко ситуации, с които бе близо до изравнителен гол.

Победата е първа за ЦСКА в първенството под ръководството на новия треньор Христо Янев и изкачи отбора на осмо място в класирането с 13 точки. Добруджа остава на последната позиция в класирането с актив от 7 точки.

ЦСКА владееше инициативата през първата част и успя да се оттегли с гол аванс на почивката с попадение на Йоанис Питас в 17-а минута. Джеймс Ето'о изведе кипърския национал сам срещу вратаря и той прати топката в мрежата.

Добруджа изравни играта през втората част, като дори доминираше в дълги периоди и на два пъти се наложи вратарят на гостите Фьодор Лапоухов да се намесва след удари на Антон Иванов и Лукас Кардозо.

"Червените" удържаха крехкия си аванс до края, но с изявите си не убедиха привържениците си, че излизат от игровата криза, в която се намират от началото на сезона.