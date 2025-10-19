Традиционни ястия и автентични занаяти бяха представени на четвъртото издание на Националния фестивал "Някога… когато хлябът имаше душа". Събитието се провежда в петричкото село Генерал Тодоров. В него тази година се включиха над 600 участници и 40 фолклорни колектива, сред които и група от повече от 100 души от Република Северна Македония. Фестивалът, посветен на българските традиции, култура и автентични занаяти, се утвърди като едно от най-значимите събития за опазване на фолклорното наследство.

Посетителите имаха възможност да се насладят на изложби на традиционни ястия, приготвени по стари рецепти, както и на демонстрации на занаятчийски умения – от тъкане на вълнени изделия до приготвяне на домашен хляб. Специално внимание бе отделено на хляба – символ на българската култура и гостоприемство, който е и централният мотив на фестивала.

Тази година за първи път се обособи улица, посветена на занаятчийските изделия. Улицата беше кръстена "Чаршията" и на нея се предлагаха ръчно изработени предмети. На място бяха създавани различни съдове от глина.

На празника бяха обособени две сцени. На едната се представяха традиционни песни и танци, а другата пресъзда автентична атмосфера, като посетителите имаха възможност да видят традиционни занаяти, като тъкане на стан и предене на вълна.

Всеки от участниците се включи в празника с две домашно приготвени ястия по избор, като условието беше да предостави на организаторите рецептата за тях. Идеята е най-сполучливите рецепти да бъдат подредени в готварска книга, която да бъде разпространена безплатно на фестивала догодина. Фолклорният празник "Някога... Когато хлябът имаше душа" се организира от читалище "Яне Сандански-1946" с подкрепата на Община Петрич и кметството на село Генерал Тодоров.

По време на събитието гостите имаха възможност да получат печат в туристическия паспорт на сдружение "Млад планинар", казаха още организаторите. Те отбелязаха, че фестивалът има за основна цел не само да съхрани фолклорното наследство, но и да даде възможност на младите поколения да се запознаят с традициите и да се включат активно в тях.