Инсталация с почва от Турция показва как традиционните знания могат да бъдат интегрирани със съвременни устойчиви архитектурни подходи

Ваня Сухарова
Венеция - София,  
19.10.2025 17:10
 (БТА)

Архитект ли сте? Замисляли ли сте се колко почва сте оформили или преместили досега? Възможно ли е слоевете, с които сте работили, да крият ключа към по-хармонични отношения със Земята? Тези въпроси задава екипът на Венецианското архитектурно биенале тази година в секцията, посветена на турския павилион. Южната ни съседка се явява тази година с проекта Grounded („Заземени“).

Инсталацията поставя акцент върху почвата като динамичен, но често пренебрегван ресурс, жизненоважен за разбирането на цивилизациите, екосистемите и устойчивия живот. В изложбата, в която е използвана почва от Турция, тя е представена чрез сетивни преживявания, научни изследвания и артистични интерпретации, разкриващи нейното разнообразие, посочват от екипа на биеналето. 

ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ

Проектът, дело на Джерен Ердем и Билге Калфа, размишлява и върху влиянието на човешката дейност – особено строителството – докато изследва богатото наследство на Турция, нейните археологически обекти и устойчиви строителни практики. „Чрез съчетание на традиционни техники и съвременни иновации изложбата очертава визия за архитектура, която уважава природата и културата и вдъхновява по-хармонични начини на съществуване“, казват още от Венецианското архитектурно биенале.

„С „Заземени“ каним посетителите да гледат на почвата не като на нещо отделно, а като на неразделна част от същата тъкан на живота, която ни заобикаля. Тя не е просто повърхност под нас или ресурс, който трябва да се извлече; по-скоро това е един плътен, интелигентен свят сам по себе си – такъв, от който вече сме част. Чрез материални експерименти, художествена документация и научни наблюдения изложбата ни насърчава да преосмислим ролята си в този динамичен обмен. Тя ни подтиква да разпознаем структурите, които ерозираме, и възможностите, които често пренебрегваме. По този начин тя предлага начини на живот и строителство, които не се налагат, а вместо това се вслушват и взаимодействат с околната среда“, казват Джерен Ердем и Билге Калфа, цитирани от официалния сайт на проекта.

Изложбата включва творби на 10 индивидуални участници и 10 колаборативни екипа, избрани чрез отворена покана. Проектът обхваща широк диапазон от произведения – живопис, инсталации, архитектурни модели, дигитални изследвания и академични проекти. Част от творбите са статични, а други – динамични и променящи се, превръщайки експозицията в жива, дишаща структура. Към изложбата е подготвено и издание със същото заглавие – Grounded, което представя кураторския процес чрез текстове, визуална документация и лични разкази на кураторите.

ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО

От екипа посочват, че чрез съчетание на иновативни изследвания и традиционни земни техники, „Заземени“ изгражда интердисциплинарен разказ, който разширява глобалното разбиране и стимулира диалог за бъдещето.

„Той приканва зрителите да осъзнаят дълбокото въздействие на човешките дейности – строителство, добив и индустриално развитие – върху повърхността и дълбоките слоеве на Земята. Изложбата призовава към размисъл за често невидимите последици от тези процеси – унищожаване на биоразнообразието и изтриване на културната памет. Вдъхновена от богатото културно наследство на Турция и нейните археологически обекти като Гьобекли тепе, тя показва как традиционните знания могат да бъдат интегрирани със съвременни устойчиви архитектурни подходи – визия, която почита едновременно природата и културата“, казват още от екипа на турския павилион.

Павилионът на Турция може да бъде посетен до 23 ноември в зала „Арсенале“ във Венеция.

Както БТА писа, Венецианското архитектурно биенале бе открито през май. Мотото на 19-ото издание на форума „Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна.“ (Intelligens. Natural. Artificial. Collective.). Куратор на изложбата е Карло Рати. Във форума участие вземат над 300 проекта от повече от 750 участници, които изследват границите между природен, изкуствен и колективен интелект. България се явява с инсталацията „Псевдоприрода“ на арх. Ясен Марков.

/ХК/

Списание ЛИК

