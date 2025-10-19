Инсталация с почва от Турция показва как традиционните знания могат да бъдат интегрирани със съвременни устойчиви архитектурни подходи

site.btaИнсталация с почва от Турция показва как традиционните знания могат да бъдат интегрирани със съвременни устойчиви архитектурни подходи
Архитект ли сте? Замисляли ли сте се колко почва сте оформили или преместили досега? Възможно ли е слоевете, с които сте работили, да крият ключа към по-хармонични отношения със Земята? Тези въпроси задава екипът на Венецианското архитектурно биенале тази година в секцията, посветена на турския павилион. Южната ни съседка се явява тази година с проекта Grounded („Заземени“).
Инсталацията поставя акцент върху почвата като динамичен, но често пренебрегван ресурс, жизненоважен за разбирането на цивилизациите, екосистемите и устойчивия живот. В изложбата, в която е използвана почва от Турция, тя е представена чрез сетивни преживявания, научни изследвания и артистични интерпретации, разкриващи нейното разнообразие, посочват от екипа на биеналето.
ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ
Проектът, дело на Джерен Ердем и Билге Калфа, размишлява и върху влиянието на човешката дейност – особено строителството – докато изследва богатото наследство на Турция, нейните археологически обекти и устойчиви строителни практики. „Чрез съчетание на традиционни техники и съвременни иновации изложбата очертава визия за архитектура, която уважава природата и културата и вдъхновява по-хармонични начини на съществуване“, казват още от Венецианското архитектурно биенале.
„С „Заземени“ каним посетителите да гледат на почвата не като на нещо отделно, а като на неразделна част от същата тъкан на живота, която ни заобикаля. Тя не е просто повърхност под нас или ресурс, който трябва да се извлече; по-скоро това е един плътен, интелигентен свят сам по себе си – такъв, от който вече сме част. Чрез материални експерименти, художествена документация и научни наблюдения изложбата ни насърчава да преосмислим ролята си в този динамичен обмен. Тя ни подтиква да разпознаем структурите, които ерозираме, и възможностите, които често пренебрегваме. По този начин тя предлага начини на живот и строителство, които не се налагат, а вместо това се вслушват и взаимодействат с околната среда“, казват Джерен Ердем и Билге Калфа, цитирани от официалния сайт на проекта.
Изложбата включва творби на 10 индивидуални участници и 10 колаборативни екипа, избрани чрез отворена покана. Проектът обхваща широк диапазон от произведения – живопис, инсталации, архитектурни модели, дигитални изследвания и академични проекти. Част от творбите са статични, а други – динамични и променящи се, превръщайки експозицията в жива, дишаща структура. Към изложбата е подготвено и издание със същото заглавие – Grounded, което представя кураторския процес чрез текстове, визуална документация и лични разкази на кураторите.
ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО
От екипа посочват, че чрез съчетание на иновативни изследвания и традиционни земни техники, „Заземени“ изгражда интердисциплинарен разказ, който разширява глобалното разбиране и стимулира диалог за бъдещето.
„Той приканва зрителите да осъзнаят дълбокото въздействие на човешките дейности – строителство, добив и индустриално развитие – върху повърхността и дълбоките слоеве на Земята. Изложбата призовава към размисъл за често невидимите последици от тези процеси – унищожаване на биоразнообразието и изтриване на културната памет. Вдъхновена от богатото културно наследство на Турция и нейните археологически обекти като Гьобекли тепе, тя показва как традиционните знания могат да бъдат интегрирани със съвременни устойчиви архитектурни подходи – визия, която почита едновременно природата и културата“, казват още от екипа на турския павилион.
Павилионът на Турция може да бъде посетен до 23 ноември в зала „Арсенале“ във Венеция.
Както БТА писа, Венецианското архитектурно биенале бе открито през май. Мотото на 19-ото издание на форума „Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна.“ (Intelligens. Natural. Artificial. Collective.). Куратор на изложбата е Карло Рати. Във форума участие вземат над 300 проекта от повече от 750 участници, които изследват границите между природен, изкуствен и колективен интелект. България се явява с инсталацията „Псевдоприрода“ на арх. Ясен Марков.
