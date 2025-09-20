Човекът е мярка на архитектурата в проекта на Румъния на Венецианското архитектурно биенале

Румъния представя Human Scale на 19-ото Международно архитектурно биенале във Венеция. Проектът е едновременно изложба и изследване, диалог между изкуство, архитектура и история. Във време, когато градовете се трансформират под натиска на технологии и нови утопии, румънският павилион напомня, че архитектурата остава смислена само тогава, когато не забравя за своето най-важно измерение – човека, разказват от екипа на румънския павилион.

По думите им Human Scale е изложба и изследователска платформа, която поставя човека в центъра на архитектурата. Павилионът, куриран от архитектката и изследователка Козмина Гоаджа с комисар Атила Ким, обединява работите на художника Влад Нанка и архитектурното дуо Muromuro Studio (Йоана Чифу и Онар Станеску).

В съответствие с темата на тазгодишното издание на биеналето - „Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна.“ (Intelligens. Natural. Artificial. Collective.), Human Scale изследва различни форми на интелигентност – концептуална, историческа, емоционална, технологична и художествена – вплетени в архитектурния рисунък. Основната тема е „колективната интелигентност“ и начините, по които човешкото присъствие в архитектурните скици може да даде ключ към преосмисляне на сградите в настоящето.

„Поставена в посттехнологичното настояще, тя цели да възстанови своеобразна хуманизация на пространството, създавайки смислени връзки между архитектурата, природата, която я поддържа, и формите на живот, които я обитават – така, както се появяват в идеалните рисунки на архитектите“, отбелязват от екипа на Венецианското архитектурно биенале.

Експозицията се разгръща в две пространства – Румънския павилион във Венецианските градини и новата галерия на Румънския институт за култура и хуманитарни изследвания във Венеция. Докато павилионът във Венецианските градини поставя акцент върху диалога между архитектурния рисунък и човешките силуети, галерията представя богат архив от проекти на румънски архитекти от ХХ век, отбелязват от екипа.

ЧОВЕКЪТ Е ОБЕДИНЯВАЩИЯТ ЕЛЕМЕНТ

„Архитектурата винаги започва от човека. Чрез фигурата, присъстваща в архитектурния рисунък, ние искаме да подчертаем, че именно човекът е онзи обединяващ елемент, който придава смисъл на пространството“, казва художникът Влад Нанка.

По думите му силуетите в архитектурните рисунки са нещо повече от ориентир за мащаб. Те са знак за присъствието на човека – за живота, който предстои да се случи в тези пространства.

От 2017 г. той работи върху серия, в която увеличава мащабните архитектурни фигури до реален размер – акт на „освобождение“ от чертежа, който насочва вниманието към човешкото измерение на архитектурата. В павилиона във Венеция посетителите могат да видят десет такива силуета, изложени редом с исторически архитектурни рисунки и стари карти, превръщащи рисунъка в инструмент на власт и идентичност.

ПРОСТРАНСТВО ЗА РАЗМИСЪЛ

Архитектите от Muromuro Studio създават централна инсталация в павилиона – полупрозрачни платна, които „разтварят“ архитектурата и поставят в центъра взаимодействието между човешки фигури и самите посетители. Така се създава медитативна среда, в която архитектурата се преживява през човека, а не обратното.

„Инсталацията преобръща фокуса: архитектурата изчезва, а човекът застава в центъра. Искаме посетителите да усетят, че бъдещето на архитектурата минава през нова връзка между хората и застроената среда“, казват Йоана Чифу и Онар Станеску.

Според тях пространството създава нова оптика: архитектурата „отстъпва назад“, за да изведе на преден план човешкото присъствие и взаимодействието между посетителите. „Инсталацията е като огледало. Човешките фигури от архитектурните рисунки срещат размазаните силуети на реалните хора в залата. Това е покана да преосмислим връзката си със застроената среда“, обясняват те.

В Новата галерия на Румънския институт във Венеция изложбата продължава под формата на изследователски архив – над 300 репродукции на рисунки на румънски архитекти от ХХ век, представени в папки и метални рамки, които публиката може свободно да разглежда. Така архивът се превръща в отворено пространство за учене и експериментиране.

АВТОРИТЕ

Влад Нанка е роден през 1979 г. в Букурещ. Той е художник, чиято практика често използва архиви и препратки към архитектура и история. Неговите скулптури и инсталации разглеждат човешкото присъствие в пространството – от публичната среда до космоса. За проекта във Венеция си сътрудничи с Muromuro Studio – основано от Йоана Чифу и Онар Станеску. То обединява архитектура, дизайн и кураторство. Освен проекти за обществени и частни пространства, студиото развива и галерия за съвременно изкуство и дизайн, Grotto Gallery.

Козмина Гоаджа е архитект, куратор и изследовател, фокусирана върху музейни експозиции, културни интервенции и трансформации на градската среда. Тя е художествен директор на платформата Zeppelin и носител на редица международни отличия.

Както БТА писа, Венецианското архитектурно биенале бе открито през май. Мотото на 19-ото издание на форума „Интелигентност. Естествена. Изкуствена. Колективна.“ (Intelligens. Natural. Artificial. Collective.). Куратор на изложбата е Карло Рати. Във форума участие вземат над 300 проекта от повече от 750 участници, които изследват границите между природен, изкуствен и колективен интелект. България се явява с инсталацията „Псевдоприрода“ на арх. Ясен Марков.