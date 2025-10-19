Подробно търсене

Христо Янев: "Предпочитам десет такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме"

Мирослав Димитров
Христо Янев: "Предпочитам десет такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме"
Христо Янев: "Предпочитам десет такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме"
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Добрич,  
19.10.2025 17:26
 (БТА)

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че не е доволен от изявите на своите играчи през второто полувреме при победата над Добруджа, но няма против отборът да постигне десет такива победи, с които да излезе от кризата.

"Червените" стигнаха до труден успех с 1:0 в Добрич след гол на Йоанис Питас.

"Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания.

Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме.

Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме трябва да ги защитаваме с работата през седмицата", коментира Христо Янев.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:35 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация