От 13 години работим с партньори, които създават информационни продукти за образованието, каза деканът на ФНОИ към СУ проф. Милен Замфиров

От 13 години вече работим с наши партньори от сферата на информационните технологии при организирането на конференции. Сега те представят някои от информационните продукти, които се интегрират много успешно в образователния процес и имат практическо приложение в учебните часове, каза проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров - декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) в Софийския университет "Св. Климент Охридски", на дискусия с демонстрации по темата "Използване на образователен софтуер и изкуствен интелект в образованието - възможности и предизвикателства пред българското училище и ролята на университета".

Събитието беше организирано от Центъра за електронно и дистанционно обучение към ФНОИ в Софийския университет.

Тези наши партньори ще разкажат на студентите ни за своите информационни продукти, които еволюират и намират приложение в нашата работа, и в нашето обучение, каза проф. Милен Замфиров.

В дискусията участваха Кирил Русев (ClassBuddy), Александър Попов (Smartest) и Ангел Георгиев (Даскал AI). Те представиха информация за съвременни софтуерни решения в образованието, обясниха ключовата им роля при използване в учебния процес в българските училища и разказаха как университетите подготвят бъдещите учители за работа с тези технологии.

Кирил Русев (ClassBuddy) каза, че още е бил в университета, когато е започнал да работи по образователния си проект, който се нарича "Енвижън". Тогава имаше много малко компютри и телефони, и я нямаше техниката, която сега я има във всяка класна стая. Създадохме тази платформа, която изисква да има само един компютър, за да могат всички деца да работят. Те се включват в работата с компютърна мишка, обясни Русев.

По думите му системата "Енвижън" изисква един компютър, проектор и компютърна мишка за всеки ученик. Учителят управлява урока чрез своя лаптоп, учениците виждат учебното съдържание на проектор, електронна дъска или на голям монитор. Със своите компютърни мишки, учениците участват активно в учебния час.

Александър Попов (Smartest) каза, че е бакалавър по компютърни науки от Манчестърския университет във Великобритания. Той говори за платформата Smartest, в която се създават тестове и всеки ученик може да има различен вариант на тест, може да има също автоматично проверяване и автоматично създаване на анализи. "През миналата година, заедно с Министерството на образованието и науката (МОН), направихме първото изследване за всички ученици в девети клас по природни науки. Направихме заедно с МОН и входното ниво по математика в шести клас, което се състоя в началото на октомври", каза Попов.

Той представи на студентите и упражнения за слушане с разбиране на чужди езици, които са създадени с помощта на изкуствен интелект и са за забележителностите в София.

Ангел Георгиев (Даскал AI) каза, че е учител и основател на Приложната академия за образование "Синдео". Учителите в България вече имат достъп до първия по рода си безплатен AI инструмент, разработен специално за тях - Даскал GPT. Платформата използва изкуствен интелект, за да предоставя бърз и структуриран достъп до актуална информация за образователната система, за нормативната уредба, за учебните планове и за съвременните педагогически методи.

Дискусията във ФНОИ на СУ беше свързана с бъдещето на образованието и с трансформиращата сила на технологиите, като студентите зададоха различни въпроси на тримата създатели на информационни продукти за образователния процес.