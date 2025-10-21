Хърватите са поделени по въпроса дали е необходимо Хърватия да разработи собствена защита от дронове, сочи анкета

Появата през последните седмици на неизвестни дронове, за които има съмнения, че са руски, в небето над няколко европейски държави привлече голямо внимание, но и безпокойство, съобщава хърватската държавна телевизия ХРТ.

Резултатите от месечната анкета HRejting на телевизията на въпроси по тази тема показват, че хърватските граждани са поделени по отношение на дроновете.

На въпроса „Притеснява ли ви появата на неизвестни дронове?“, почти половината от анкетираните – 45 процента, са малко или изобщо не са притеснени. Умерено притеснени са 18 процента, а 35 процента са значително и изключително притеснени.

След появата на дроновете, Европейският съюз и НАТО бързо започнаха разработване на планове за изграждането на така наречената „стена срещу дронове“.

Вторият въпрос в анкета бе „Подкрепяте ли изграждането на стена срещу дронове по източните граници на Европейския съюз и НАТО?“ Мнозинството от анкетираните – 75 процента са отговорили, че подкрепят подобна система за защита срещу дронове, 17 процента не я подкрепят, а 8 процента нямат отговор на този въпрос.

На въпроса „Трябва ли Хърватия да разработи собствена система за защита от дронове или да бъде част от единна система на ЕС и НАТО?“, анкетираните са доста поделени. Общо 43,7 процента смятат, че Хърватия трябва да бъде част от съвместната система за защита от дронове на НАТО и ЕС, а 35, 8 процента са на мнение, че Хърватия трябва да разработи собствена система. Против разработването на такава система са 12, 3 процента от анкетираните, защото според тях хърватските граждани имат по-важни проблеми. Осем процента от анкетираните нямат отговор на този въпрос.

Проучването на общественото мнение е проведено от 14 до 17 октомври, като са анкетирани 1000 души.