Бюджетният дефицит е 2,9 на сто от БВП в ЕС и 2,7 на сто в еврозоната през второто тримесечие, в България е 4 на сто, сочат предварителни сезонно коригирани данни на Евростат

Бюджетният дефицит като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2025 г. е 2,9 на сто в ЕС и 2,7 на сто в еврозоната, сочат сезонно коригирани предварителни данни, публикувани днес от Евростат.

В ЕС показателят нараства съвсем леко спрямо 2,8 на сто през първото тримесечие, а в еврозоната остава без промяна.

Общите държавни приходи на страните от ЕС възлизат на 46,2 на сто от БВП през второто тримесечие на годината, което е ръст спрямо 46,1 на сто от БВП през първото тримесечие. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС нарастват в номинална стойност с около 24 милиарда евро спрямо първото тримесечие на 2025 г. Общите държавни разходи в ЕС са 49,1 на сто от БВП, което е увеличение спрямо 48,9 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи се повишават с около 30 милиарда евро спрямо предходното тримесечие.

Общите държавни приходи на страните от еврозоната са 46,7 на сто от БВП през второто тримесечие на 2025 г. Ръстът спрямо 46,5 на сто през първото тримесечие на 2025 г. се дължи основно на увеличението на сезонно коригираните държавни приходи в абсолютно изражение с около 21 милиарда евро. Общите държавни разходи в еврозоната са 49,4 от БВП, което е ръст спрямо предходното тримесечие (49,2 на сто) и се дължи на повишаването на сезонно коригираните държавни разходи с около 21 милиарда евро.

В България бюджетният дефицит през второто тримесечие е 4 на сто спрямо 4,1 на сто през първото тримесечие на текущата година, сочат предварителните сезонно коригирани данни на сайта на Евростат.

Румъния (8,7 на сто), Полша (8,5 на сто) и Франция (5,4 на сто) са страните с най-голям бюджетен дефицит през второто тримесечие на 2025 година, сочи справка в базата данни на европейската статистическа служба.

Кипър (3,6 на сто), Дания (2,9 на сто) и Гърция (2,7 на сто) отчитят най-голям бюджетен излишък през второто тримесечие на 2025 г.

В България, без отчитане на сезонните фактори, бюджетният дефицит през второто тримесечие на 2025 г. е 1,6 на сто спрямо 3,9 на сто през първото тримесечие на текущата година, сочат още предварителните данни.

Полша (7,7 на сто), Испания (6,5 на сто) и Франция (6 на сто) имат най-голям бюджетен дефицит без отчитане на сезонните фактори, а Дания (3,8 на сто), Гърция (3,2 на сто) и Латвия (2,3 на сто) регистрират най-голям бюджетен излишък.

За цялата 2024 г. в ЕС бюджетният дефицит намалява до 3,1 на сто спрямо 3,4 на сто през 2023 г., а в еврозоната - до 3,1 на сто от 3,5 на сто през 2023 г., сочат публикуваните днес данни на Евростат.

През 2024 г. всички страни членки с изключение на Дания (4,5 на сто), Кипър (4,1 на сто), Ирландия (4 на сто), Гърция (1,2 на сто), Люксембург (0,9 на сто) и Португалия (0,5 на сто) са регистрирали дефицит. Румъния (9,3 на сто), Полша (6,5 на сто), Франция (5,8 на сто) и Словакия (5,5 на сто) са с най-високи нива. Дефицитът на 12 страни членки се равнява на или е над 3 на сто от БВП.

Общите държавни разходи на страните от ЕС през 2024 г. са 49,2 на сто от БВП, а общите държавни приходи - 46 на сто от БВП, в еврозоната са 49,5 на сто от БВП и 46,4 на сто от БВП съответно. Правителствените приходи и разходи са се повишили и в ЕС, и в еврозоната спрямо 2023 г.