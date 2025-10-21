Подробно търсене

България отново е сред страните с най-ниско съотношение на държавния дълг към БВП през второто тримесечие на 2024 г.

Галя Горнишка
Графика: Евростат
Брюксел,  
21.10.2025 16:05
 (БТА)

Делът на държавния дълг на страните от Европейския съюз (ЕС) спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) се е повишил до 81,5 на сто в края на второто тримесечие на 2025 г. спрямо 81,1 на сто в края на първото тримесечие, сочат най-новите данни на „Евростат“, публикувани днес. В еврозоната съотношението е 88,2 на сто спрямо 87,7 на сто през предходното тримесечие.

На годишна база делът на държавния дълг се увеличава както в ЕС – от 81,2 на сто през второто тримесечие на 2024 г. до 81,9 на сто, така и в еврозоната – от 87,7 на сто до 88,2 на сто, показват данните.

В края на второто тримесечие на 2025 г. дълговите ценни книжа представляват 83,7 на сто от общия държавен дълг в ЕС и 84,2 на сто в еврозоната, займите – съответно 13,8 на сто и 13,2 на сто, а наличната валута и депозитите – по 2,5 на сто и в двете зони.

В края на второто тримесечие на 2025 г. най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (151,2 на сто), Италия (138,3 на сто), Франция (115,8 на сто), Белгия (106,2 на сто) и Испания (103,4 на сто).

Най-ниското съотношение - държавен дълг към БВП за второто тримесечие на 2025 г. е регистрирано в Естония (23,2 на сто), Люксембург (25,1 на сто), България (26,3 на сто) и Дания (29,7 на сто).

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. 15 страни членки регистрират ръст в съотношението на дълга към БВП в края на второто тримесечие на 2025 г., а 12 -спад. Най-голямо увеличение е отчетено във Финландия (4, 3 процентни пункта), Латвия (2.7 процентни пункта), България (2.6 процентни пункта), Португалия (1.8 процентни пункта), Франция (1.7 процентни пункта) и Румъния(1,4 процентни пункта). Най-значително понижение е налице в Литва (-1,4 процентни пункта), Ирландия (-1,2 процентни пункта), Гърция и Люксембург (- 1,1 процентни пункта и в двете страни).

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. 16 страни членки регистрират ръст в съотношението на дълга към БВП в края на второто тримесечие на 2025 г., а 11 страни членки – понижение. Най-голямо увеличение е отчетено във Финландия (7,8 процентни пункта), Полша (6,1  процентни пункта), Румъния (5, 8 процентни пункта), България (4,3 процентни пункта), Франция (3, 5 процентни пункта), Словакия ( 2,7 процентни пункта), Италия (2, 3 процентни пункта) и Латвия (2 процентни пункта). Най-голямо увеличение е отчетено в Гърция (-8.9 процентни пункта), Ирландия (-7.2 процентни пункта), Кипър (-6,5 процентни пункта), Дания (-3, 5 процентни пункта) и Португалия (-2,3 процентни пункта).

Съотношението на дълга към БВП в края на 2024 г. нараства незначително в ЕС до 80,7 на сто от 80,5 на сто в края на 2023 г. , а в еврозоната до 87,1 на сто от 87 на сто.

В края на 2024 г. най-ниските съотношения на дълга към БВП са  регистрирани в Естония (23,5 на сто), България (23, 8 на сто), Люксембург (26, 3 на сто), Дания (30,5 на сто), Швеция (34 на сто) и Литва (38 на сто). Съотношението на дълга към БВП  е над 60 на сто от БВП в 12 страни членки , като най-високи нива са отчетени в Гърция (154, 2 на сто), Италия (134, 9 на сто), Франция (113, 2 на сто), Белгия (103, 9 на сто) и Испания (101,6 на сто).

/БП/

Към 16:24 на 21.10.2025 Новините от днес

