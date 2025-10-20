България с трети по големина месечен ръст в ЕС на строителната продукция през август, сочат данни на Евростат

Сезонно коригираното производство в строителството е намаляло както в Европейския съюз, така и в еврозоната през август 2025 г. на месечна база, показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на уебсайта на европейската статистическа служба.

В сравнение с юли 2025 г. строителната продукция е спаднала с 0,9 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната. През юли производството се увеличаваше съответно с 0,9 и 0,5 на сто.

На годишна база - спрямо август 2024 г. – строителната продукция остава без промяна в ЕС и нараства с 0,1 на сто в еврозоната.

България

В България строителният сектор отчита месечно увеличение – с 1,4 на сто през август спрямо юли, когато продукцията спадна с 0,4 на сто, обръщайки ръст от 1,8 на сто през юни. Този темп на растеж нарежда страната ни на трето място по този показател.

На годишна основа продукцията в строителството у нас също нараства - с 5,9 на сто през август 2025 г., след по-малък ръст от 5,4 на сто през юли. Това поставя страната на пето място в ЕС по темп на годишен растеж в сектора.

По сектори

В ЕС сградното строителство и специализираните строителни дейности остават без промяна през август спрямо юли, а гражданското строителство намалява с 2,5 на сто.

В еврозоната сградното строителство намалява с 0,1 на сто, спада с 1,3 на сто за гражданското строителство, а специализираните строителни дейности се увеличават с 0,1 на сто.

На годишна база през август 2025 г. сградното строителство в ЕС намалява с 3 на сто, гражданското се увеличава с 1 на сто, а при специализираните дейности ръстът е с 2 на сто.

В еврозоната през август 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. сградното строителство намалява с 3,8 на сто, гражданското се увеличава с 2,6 на сто, а при специализираните строителни дейности ръстът е с 2 на сто.

По държави

Сред страните членки на ЕС, за които има данни, най-голям месечен ръст на производството в строителството през август е регистриран в Швеция (4,2 на сто), Чехия (2,2 на сто) и България (1,4 на сто). Най-големите месечни намаления на производството в строителството са регистрирани в Румъния (-26,2 на сто), Унгария (-11,4 на сто) и Полша (-4 на сто).

По отношение на продукцията на строителния сектор най-голям годишен ръст през август е отчетен в Словения (25,5 на сто), Чехия (17 на сто) и Словакия (13,8 на сто). Най-голям годишен спад се наблюдава в Унгария (-13,6 на сто), Нидерландия (-6,2 на сто) и Полша (-4,9 на сто).