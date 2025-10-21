Аарън Несмит подписа нов договор с Индиана Пейсърс

Крилото на Индиана Пейсърс Аарън Несмит подписа нов двугодишен договор, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Контрактът ще задържи 26-годишния възпитаник на университета Вандербилт в тима до лятото на 2029 година. Той влиза в сила от старта на сезон 2026/27 и е на обща стойност 40 милиона долара.

Несмит бе с голям принос за това Индиана да спечели титлата в Източната конференция през миналия сезон и да играе във Финалите на НБА. Той започна като титуляр всички 23 мача в плейофите и в тях се отчете с 12,7 точки, 5,7 борби и 1,1 асистенции средно на мач.

Кариерата на Несмит в НБА започна през 2020 година, когато той бе взет под номер 14 в драфта от Бостън Селтикс. От 2022 година той играе за Индиана.