Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Регионалният исторически музей–Габрово представя изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ по повод Деня на народните будители
Изложба в Регионалния исторически музей - Габрово. Снимка: Организаторите
Габрово,  
21.10.2025 14:12
Регионалният исторически музей–Габрово (РИМ-Габрово) представя изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ по повод Деня на народните будители - 1 ноември. Това съобщи Радослава Балевска, главен уредник в отдел „Работа с публики“ в музея.

Експозицията ще бъде открита на 3 ноември от 17:30 часа в музея. В нея са представени творческите съдби на 17 автори от Габрово и Габровския край, създали значими произведения в различни литературни жанрове, но по различни причини пред имената им може да се изведе в скоби (не) известните, посочват организаторите.

От Регионалния исторически музей – Габрово отбелязват, че временната експозиция е създадена чрез партньорство между три институции Регионалния исторически музей – Габрово, Националния литературен музей и Държавния архив – Габрово. Текстовете в изложбата са създадени от д-р Мирела Костадинова от Националния литературен музей, снимките и документите са от фондовете на двата музея и от личните архиви на писателите. Организаторите изказват благодарност за предоставените материали на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и на Народния театър „Иван Вазов“. Експонират се и лични вещи на някои от авторите, включени в изложбата, съхранени в техните наследници.

На 17 табла са представени писателите Иван Андрейчин, Димитър Сливков – Салютов, Михаил Теофилов, Иван Илимонков, Илия Иванов – Черен, Неделчо Бенев, Христо Цанков – Дерижан, Стефана Цанкова, Ран Босилек, Симеон Андреев, Радка Зидаг, Александър П. Димитров, Димо Димитров, Дора Дюстабанова, Петър Кишмеров, Радко Радков, Христо Банковски. По-голямата част от тях са родени през 70-те и 80-те години на XIX век и творчеството им търпи влиянието както на динамичните обществено-политически промени в пред и следосвобожденската епоха, така и на модерните течения в европейската литература, посочват организаторите.

Изложбата „(НЕ)известните габровски писатели“ може да бъде разгледана до 15 януари 2026 г.

