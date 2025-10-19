Без финал за България при мъжете след първия ден на квалификациите на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта

България няма да има финал при мъжете на Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия). Това стана ясно след първия ден на квалификациите след шест от общо осем потока.

Кевин Пенев беше най-близо до финалите, след като е с 11-а оценка на земна гимнастика 13.666 точки и 12-а на прескок с 13.783 точки (13.966 първи опит и 13.600 втори).

Дебютантът Давид Иванов допусна грешка в края на съчетанието си на кон с гривни и с 14.100 точки се нареди на 11-а позиция.

Останалите българи получиха съответно: на земя Еди Пенев 13.100 точки (27 място), Димитър Димитров 11.100 (78), на прескок Даниел Трифонов 13.033 (33), Еди Пенев 12.683 точки (40), на кон с гривни Кевин Пенев 12.566 (40), на успоредка Давид Иванов 13.500 (21), Даниел Трифонов 9.566 точки (82) и на висилка Даниел Трифонов 12.800 (30).

Утре Световното първенство продължава с квалификациите при мъжете и при жените, но без българско участие. Женският тим на България Валентина Георгиева, Никол Стоименова и Виктория Венциславова ще играе във вторник в девети поток заедно с тимовете на Русия (независими атлети), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд и ще започне със съчетание на греда.