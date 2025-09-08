Илиан Илиев утре ще се срещне с президента на БФС Георги Иванов за разговор за бъдещето си като национален селекционер по футбол на България

Националният селекционер на България по футбол Илиан Илиев утре ще има разговор с президента на БФС Георги Иванов относно бъдещето си на поста, това съобщи самият треньор пред БТА. По-рано днес се появиха информации, че Илиев вече не е треньор на представителния тим на България, но за момента това не е факт.

Селекцинерът говори вчера в полунощ след пристигането на отбора от Тбилиси след поражението с 0:3 от Грузия във втората световна квалификазия в група „Е“ намекна, че вече му е трудно да приема критики и да се чувства най-виновния човек за всичко.

"Аз поисках среща с ръководството на БФС и казах, че за да се успокои обстановката около националния отбор, е най-добре да се стигне до някаква промяна. В такава ситуация промяната винаги засяга треньорското ръководство и по-добре да си тръгнем с моя щаб. Разбрахме се, че утре ще имаме разговор, след който вероятно ще излезе нова информация", заяви селекционерът на България.

Илиев пое отбора през 2023-а година след оставката на Младен Кръстаич и провалена европейска квалификация. Той спечели две точки от първите си два мача - срещу двата най-силни отбора в групата - Унгария и Сърбия, като и двата двубоя завършиха 2:2. Илиев трябваше да води тима в много екстремна обстановка, когато пред националния стадион "Васил Левски" имаше протести на фенове, искащи оставка на тогавашния президент на БФС Борислав Михайлов.

Българският национален отбор по футбол под ръководството на Илиан Илиев изкара една цяла кампания в Лигата на нациите, като в група С/3 завърши на 2-о място след Северна Ирландия и пред отборите на Беларус и Люксембург. Тази 2-а позиция изпрати "лъвовете" на бараж срещу Република Ирландия, в които те претърпяха две поражения с по 1:2.

Опитният Димитър Димитров-Херо, ставал шампион на България с Литекс, Левски и Лудогорец, водил в чужбина отбори в Русия, Саудитска Арабия и Казахстан, както и два пъти национален треньор в предишни периоди, е фаворит номер 1 за поста на Илиев, ако се стигне до промяна, твърдят хора от футболните среди.