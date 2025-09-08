Димитър Кузманов се класира убедително за втория кръг на "Чалънджър" в Полша

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша), който е с награден фонд 181250 евро.

Българинът победи с 6:1, 6:3 участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Алан Важни. Срещата продължи 72 минути.

За победата си Кузманов заработи 8 точки за световната ранглиста, а на осминафиналите той ще играе срещу победителя от мача между осмия в схемата Тиаго Монтейро (Бразилия) и Пабло Ямас Руис (Испания).