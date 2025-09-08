Подробно търсене

Разраства се пожарът в Сакар планина

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Разраства се пожарът в Сакар планина
Разраства се пожарът в Сакар планина
Разраства се пожарът в Сакар планина. Снимка: Областна администрация Хасково
Сакар планина,  
08.09.2025 20:27
 (БТА)

Пожарът, който избухна следобед днес в Сакар планина, се разраства, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково.

Първоначално огънят бушуваше на 1000 декара пасища и гори между селата Младиново, Лисово и Костур в община Свиленград, която обяви частично бедствено положение.

Огънят вече е обхванал около 5000 декара и продължава да се разраства. В гасенето участват екипи огнеборци, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. 

Хеликоптер "Кугър" с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили също се включи в гасенето на пожара в района, съобщиха от Министерството на отбраната. Вертолетът е излетял в 18:05 ч., за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.

Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, а хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Към този момент няма опасност за населените места, допълниха от областната администрация.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:15 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация