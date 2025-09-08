АНА-МПА: Гърция е отбелязана в доклада за текущия мандат на Европейската комисия

Докладът на Европейската комисия за работата й от началото на настоящия й мандат на 1 декември 2024 г. и преди речта на (председателя на Комисията) Урсула фон дер Лайен на 10 септември съдържа две важни препратки към Гърция, съобщи за БТА агенция АНА-МПА.

Сред тях са гръцката програма „Антинеро“ за защита на горите и устойчивост на климатичните промени, подкрепена от Фонда за възстановяване (NextGenerationEU), както и островите Агиос Ефстратиос и Халки, които „се превръщат в модели“ за климатична неутралност и енергийна самодостатъчност благодарение на политиката на сближаване и Фонда за възстановяване.

Комисията подчертава, че вече е приложила на практика ангажиментите, поети в своите политически насоки, без да се отклонява от курса си, въпреки настоящата, много по-нестабилна и конкурентна международна среда.

