Ивайло Георгиев
Техническият университет спечели Летните спортни игри в Албена
Снимка: Асоциация за университетски спорт
Албена,  
08.09.2025 19:50
Отборът на Техническия университет стана комплексен шампион на Летните Университетски Спортни Игри Албена 2025. Състезанията се проведоха от 3 до 7 септември на базата на курортния комплекс. Повече от 350 студенти се бориха за призови места в съревнованието, което включваше осем вида спорт. 

В последния ден се състоя и традиционната щафета на плажа, която предизвика огромен интерес сред публиката дошла да гледа тази дисциплина.

Четиринадесет университета от цялата страна взеха участие в Игрите в Албена. Това беше третото голямо събитие през годината, организирано от АУС "Академик", след Зимната Универсиада в Пампорово и Националната в Стара Загора. 

