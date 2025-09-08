Аджерпрес: Румънската фондация „Conservation Carpathia“ и чешкият Национален парк „Шумава“ подписаха споразумение за сътрудничество

Румънската фондация „Conservation Carpathia“ и администрацията на чешкия Национален парк „Шумава“ подписаха наскоро споразумение за сътрудничество, което предвижда обмен на знания и взаимна подкрепа в областта на научноизследователската дейност, мониторинга на видовете, опазването и възстановяването на засегнатите райони, се посочва в прессъобщение, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

Петгодишното споразумение беше подписано във Вимперк, в централата на администрацията на парка, от директора на Националния парк Шумава, Павел Хубена, и от Барбара и Кристоф Промбергер, изпълнителни директори на фондация „Conservation Carpathia“.

Според Кристоф Промбергер, Националният парк Шумава е еталон в Централна Европа по отношение на опазването на природата и участието на местните общности, а обменът на опит с администраторите на тази голяма защитена територия би могъл да допринесе за усилията на фондацията да създаде подобен парк в планината Фагараш в Румъния.

„Опитът, натрупан (от Националния парк Шумава) в продължение на над 30 години управление на обширна защитена територия, носи съществена стойност за нашите усилия за опазване на природата и визията ни за създаване на национален парк в планината Фагараш. Убедени сме, че можем да научим много от начина, по който те са успели да интегрират природата, общностите и местната икономика в един функционален и устойчив модел“, заяви Промбергер.

Според директора на Националния парк Шумава „сътрудничеството с фондация „Conservation Carpathia“ е източник на вдъхновение“.

„Виждаме как частна природозащитна инициатива иска да създаде национален парк, точно както ние си представяхме Националния парк Шумава в началото на 90-те години. Фактът, че това е частна инициатива, означава, че тя последователно следва избраната посока и ясно заявява целите си от самото начало. Споменавам този аспект, защото в Шумава в началото държавата нямаше много ясна визия за опазването на природата“, заяви Павел Хубена според цитираното съобщение.

Като част от партньорството ще бъдат организирани учебни посещения за заинтересованите страни от проектните области: власти, изследователи, журналисти, служители на двете организации, за да видят и научат от първа ръка как функционира един национален парк, добре интегриран в социалния и икономическия пейзаж.

С подписването на това споразумение с Националния парк Шумава фондация „Conservation Carpathia“ разширява сътрудничеството си на европейско равнище, след като през 2022 г. сключи подобно партньорство с Националния парк Баварска гора (Bayerischer Wald) в Германия, „по този начин подчертавайки ангажимента си за създаване на транснационална мрежа, посветена на опазването на горските екосистеми и устойчивото развитие“.

Националният парк Шумава е създаден през 1991 г. и е най-големият национален парк в Чешката република с площ от 68 460 хектара.

Идеята за създаване на национален парк в планината Фагараш беше лансирана преди почти 10 години от „Conservation Carpathia“. В началото тя беше посрещната с неохота от местните общности, но постепенно те промениха отношението си, след като бяха включени в проектите на фондацията, отбелязва агенцията.

