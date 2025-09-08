Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска направи двудневна визита в България. В рамките на посещението тя се срещна с президента Румен Радев, с премиера Росен Желязов, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов, посети войниците от Мултинационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана, и изнесе публична лекция в Централния военен клуб.

На срещата с президента Румен Радев двамата обсъдиха свързаността, модернизацията на армията, парите за отбрана и войната в Украйна. По думите на президента в условията на влошена среда на сигурност, модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион. „Свързаността между страните в Югоизточна Европа е важна не само за икономическото развитие, но е и фактор на колективната сигурност на НАТО в региона“, подчерта Румен Радев по време на срещата и акцентира върху ключовото значение на европейския транспортен коридор №8, чието изграждане ще свърже Адриатическо и Черно море.

С премиера Желязков заместник-генералният секретар на НАТО обсъди ролята на България в Алианса. „България неизменно е сред съюзниците в Алианса, които с последователните си действия отстояват и укрепват неговото единство“, заяви заместник генералният секретар на НАТО. „Страната ви разполага с изключителен потенциал за развитие на отбранителната индустрия, а най-новите инициативи, свързани с механизма SAFE, както и наскоро обявеният от вас договор с Rheinmetall, са показателен пример в тази посока“, подчерта Шекеринска.

Министър-председателят Росен Желязков изтъкна, че България вече е достигнала над 2% от БВП разходи за отбрана и е налице политически консенсус за постепенното увеличаване до 5% от БВП в определения срок – 2035 година.

При срещата си с министъра на отбраната, Радмила Шекеринска изтъкна потенциала за развитие на отбранителната индустрия, който има нашата страна, както и последователните усилия за модернизиране на Българската армия. Двамата обсъдиха въпроси по възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, ситуацията по сигурността в региона на Черно море и Западните Балкани, предизвикателствата свързани с войната в Украйна и други актуални теми от дневния ред на Алианса. Министър Атанас Запрянов потвърди ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса, като подчерта значението на справедливото разпределение на тежестите, инвестициите в отбраната, повишаване на капацитета на отбранителната индустрия и използването на нови технологии и иновации в изграждането на отбранителни способности.

По време на учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" Шекеринска заяви, че трябва да изградим готовност да устояваме на рисковете, способност да реагираме и устойчивост да се възстановяваме и да оставаме силни. Учения като това са конкретен начин за превръщане на големите политически решения на нашите лидери в практически стъпки, които пазят хората ни в безопасност. Това е 20-то учение на НАТО за управление при извънредни ситуации и първото, домакинствано от България, каза заместник генералният секретар на Алианса.

Повишената готовност на алианса е ключова за сигурността на НАТО. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна е НАТО, заяви от своя страна вътрешният министър Даниел Митов. Той посочи, че учение с такъв мащаб и сложност помага да тестваме и оценим гражданската готовност и реакция на всички нива, да открием пропуски и да определим приоритетите за подобрение.

В Централния военен клуб в София, Радмила Шекеринска изнесе публична лекция. Тя заяви, че Русия остава най-директната и дългосрочна заплаха за нашата сигурност, заедно с тероризма. По думите й целта на държавите членки в НАТО е да направят така, че да предотвратят, да се подготвят и защитят от тази заплаха. НАТО е фокусирана да осигури на Украйна каквото е необходимо, за да се защити и да възпре агресията в бъдеще. Съюзниците в НАТО осигуряват 99% от цялата военна подкрепа за Украйна, добави още Шекеринска.