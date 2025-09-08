Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО, каза минитър Даниел Митов при откриването на учението "България 2025"

Повишената готовност на алианса е ключова за сигурността на НАТО. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна е НАТО. „България 2025“ е отлична възможност за тясно сътрудничество със съюзниците и партньорите чрез укрепване на мрежите между първите реагиращи и вземащите решения. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва в откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Ние подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството при реагиране на бедствия. България е ангажирана с укрепването на устойчивостта. Ето защо не се поколебахме да поемем домакинството на такова учение, каза министър Митов.

Той посочи, че учение с такъв мащаб и сложност помага да тестваме и оценим гражданската готовност и реакция на всички нива, да открием пропуски и да определим приоритетите за подобрение. Както добре знаете, полевите учения на НАТО за управление при извънредни ситуации са признати в световен мащаб като едни от най-сложните, висококачествени, ресурсоемки и практически ориентирани учения. Те предоставят отлична възможност за повишаване на гражданската готовност и по този начин засилват устойчивостта, заяви Митов.

Устойчивост, която е неразделна част от възпиращата и отбранителната позиция на НАТО. Светът днес е различен от този, който познавахме. Последните геополитически развития ни поставиха в деликатна ситуация и доведоха до драматични промени в средата за сигурност, каза вътрешният министър.

Той заяви, че мирът е крехък и не можем да го приемаме за даденост. Съюзниците трябва да разполагат със способности да се справят с целия спектър от кризи, които биха могли да ни засегнат. Нашите правителства, бизнес и общества са изложени на все по-големи сътресения.

Митов открои климатични промени, повреди в критичната инфраструктура, прекъсвания на жизненоважни услуги, кибератаки, природни бедствия, кампании за манипулация на информацията. Но можем да устоим на всички тези предизвикателства чрез запазване на силното ни трансатлантическо единство и решимост. Наш дълг е да пазим хората си в безопасност, да защитаваме територията си и да опазим свободата и демокрацията си, заяви Даниел Митов.

Три принципа ни водят. Първо, необходима е обществена устойчивост – информирано общество, което знае как да действа при извънредни ситуации. Второ, всички заинтересовани страни – правителство, местни власти, частен сектор, академични среди и гражданско общество – трябва да си имат доверие и да работят заедно, за да отговорят на общите интереси за сигурност, посочи вътрешният министър.

В България, по думите му, системата за реакция при извънредни ситуации е базирана на принципа „всички рискове“, което предполага общоправителствен и общообществeн подход с тясно публично-частно сътрудничество и взаимодействие между цивилни и военни структури. Освен това, в трудни и предизвикателни случаи, когато нашите способности са надхвърлени, ние знаем, че не сме сами и можем да разчитаме на съюзниците и партньорите си. Уверявам ви, че и вие можете да разчитате на нас, защото солидарността и единството имат значение, каза министър Даниел Митов.

Той изтъкна също, че сигурността и стабилността имат цена. Необходими са устойчиви, основани на риска инвестиции, за да отговорим на бъдещите предизвикателства и нарастващите обществени очаквания, напълно в съответствие с резултатите от последната среща на върха на НАТО, където съюзниците потвърдиха своя ангажимент към евроатлантическата сигурност и към инвестирането на най-малко 5% от БВП в отбрана. Част от тези инвестиции могат да бъдат насочени към наука и иновации, което ще ни помогне да се справим с широк кръг от предизвикателства, посочи Митов.

В съответствие с това България вече предприема стъпки за насърчаване на сътрудничеството между стартъпи, малки и средни предприятия, международни компании, университети и правителството в областта на отбраната и вътрешната сигурност. В крайна сметка България стои твърдо редом с НАТО. Заедно с Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC), съюзниците и партньорите, ще превърнем уроците от "България 2025" в конкретни способности, укрепвайки сътрудничеството, готовността и устойчивостта, за да защитим нашите хора и инфраструктура, заяви още министър Митов.

Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова много наши съседи и страни от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Днес сме тук с една кауза, която е много близка до сърцето ми – много нации, работещи заедно, за да посрещнат общо предизвикателство, добави тя.

И това е същността на НАТО. Някои от вас може би се изненадват да видят войници, пожарникари, медици, но също така учени, програмисти, инженери и иноватори, които се събират под знамето на НАТО не за да воюват, а за да се подготвят за бедствия, не за да се сражават, а за да спасяват животи. Опазването на сигурността на гражданите е основна мисия на алианса вече повече от 70 години, каза Шекеринска.

Това включва и съвместно управление на всякакви кризи, с които може да се сблъскаме. Учения като това са конкретен начин за превръщане на големите политически решения на нашите лидери в практически стъпки, които пазят хората ни в безопасност. Това е 20-то учение на НАТО за управление при извънредни ситуации и първото, домакинствано от България, каза заместник генералният секретар на алианса.

Шекеринска посочи, че страните от региона, включително България, добре познават бедствията – природни и причинени от човека. Това беше много трудно лято за почти всички държави, представени тук, с ужасни горски пожари из цяла Европа – включително в България и още повече в региона. От началото на тази година видяхме рекордни горещини, суши, наводнения и бури в страните съюзници от НАТО и в много партньорски държави. Но не само времето е опасно – живеем в един все по-опасен свят, подчерта тя.

През последните месеци станахме свидетели на прекъсвания на електрозахранването на Иберийския полуостров, кибератаки във Франция, Естония, Обединеното кралство и САЩ. Станахме свидетели и на саботажи срещу критична инфраструктура. И, разбира се, всеки ден наблюдаваме продължаващата жестока руска война срещу Украйна, която отнема човешки животи и заплашва глобалната сигурност, каза Радмила Шекеринска.

Затова трябва да изградим готовност да устояваме на рисковете, способност да реагираме и устойчивост да се възстановяваме и да оставаме силни. За мен е чест да бъда сред вас – спасители от толкова много държави, мъже и жени, които рискуват живота си, за да спасяват други и които добре разбират значението на готовността, сътрудничеството и солидарността в такива времена. „България 2025“ е възможност за вас – първите реагиращи – да тренирате заедно, да се учите едни от други и да станете по-добри в защитата на гражданите в този опасен свят, каза заместник генералният секретар на НАТО.

Ще упражнявате действия по търсене и спасяване, реагиране на химически и радиационни опасности, справяне с индустриални инциденти, преминаване на граници, за да помагате на партньори и съседи, изграждане на мостове между цивилни и военни инструменти, внедряване на нови технологии и тестване на иновации за реакция при кризи, научни открития, а в същото време и опознаване помежду си, за да превърнете стратегическите решения на НАТО в реалност, посочи още Шекеринска.

Тя благодари за домакинството на министър Митов и на главен комисар Александър Джартов. Това показва твърдия ангажимент на България и всички участници към нашата колективна сигурност в евроатлантическото пространство, добави Шекеринска.

Уроците, които ще научим тук, в Монтана, ще ни служат години напред, ще ни помогнат да спасим повече животи и да изградим устойчивост срещу всякакви заплахи. Това е наистина глобално учение. Радвам се да видя участници не само от НАТО, но и от партньорски страни по света – от Колумбия до Япония, от Украйна и Молдова до Йордания и Азербайджан. Радвам се също, че към нас се присъедини Европейският съюз, защото това учение показва, че нашето партньорство не е само политическо и стратегическо, но и много практично и оперативно, каза още Радмила Шекеринска.