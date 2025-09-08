Двама полицаи са убити, а други двама са ранени при въоръжено нападение срещу полицейски участък в Измир

Подробно търсене

София Ангелова, Специално за БТА Нахиде Дениз
Снимка: БТА, Валентина Стоева
Измир,  
08.09.2025 12:16 | ОБНОВЕНА 08.09.2025 13:06
 (БТА)

Двама полицаи са убити, а други двама са ранени при въоръжено нападение срещу полицейски участък в западния турски град Измир, съобщават турските медии.

Шестнадесетгодишен е заподозрян за нападението. Той открил огън с пневматична пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая написа в социалните мрежи, че заподозреният за нападението е задържан, предаде Анадолската агенция.

Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи в социалните мрежи, че местната прокуратура е започнала разследване. 

Пред репортери валията на Измир Сюлейман Елбан каза, че ранените полицаи са откарани в болница и добави, че нападателят е ранен и заловен.

Нападателят първо е застрелял полицай, който е бил на пост пред участъка. Втората жертва е главен инспектор на полицията, който е убит при последвал сблъсък, каза Елбан, цитиран от Асошиейтед прес.

Той допълни, цитиран от Анадолската агенция, че заподозреният извършител няма криминално досие и не е бил арестуван преди.

Турски медии съобщават, че младежът е ученик и живеел близо до участъка, а при нападението крещял „Аллах е велик“. 

Към момента няма информация за мотивите на нападателя, като името му също не се съобщава.

/МИД/

