Турската полиция е задържала девет души, за които има подозрения, че са свързани с въоръженото нападение срещу полицейски участък в град Измир, в Западна Турция.

Общо девет души са задържани от турската полиция, защото са заподозрени, че са свързани с въоръженото нападение срещу полицейския участък в квартала Балчова в западния турски град Измир. Атаката беше извършена тази сутрин, съобщи турският вестник „Хюрриет“.

В нападението, извършено от 16-годишен ученик на име Ерен Бигул с пневматична пушка бяха убити двама полицаи, а други двама полицаи бяха ранени. Според „ТРТ Хабер“ са били ранени и шестима граждани.

Нападателят бе обезвреден и е бил откаран ранен в болницата, където е под полицейски арест. Турски медии съобщиха, че младежът е ученик и живеел близо до участъка, а при нападението е крещял „Аллах е велик“.

В рамките на разследването, за което турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи в социалните медии, че се води от републиканската прокуратура в Измир, заедно с извършителя са задържани неговите баща и майка и двама негови приятели.

По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ в Истанбул, в квартала Есенюрт e задържано лицето Халег Мурибороджерди. За него се твърди, че е ирански гражданин. Същият е познавал Ерен Бигул, с когото били близки.

В Анкара са задържани двама души Б.Й и Дж.Т., а в южния град Шанлъурфа лицето М.А.

Посочва се, че към момента задържаните заедно с нападателя са девет души,но е възможно да има още арести.

Лидерът на Партията на националистическото действие и съюзник на президента Ердоган - Девлет Бахчели в съболезнователно послание посочи, че нападението не може да се счита като нямащо нищо общо с „гнусните игри, които се играят в Турция”.

„Фактът, че 16-годишен убиец, идентифициран като ученик, е открил огън по полицейски участък с пневматична пушка, не може да се разглежда изолирано от гнусните игри, които се играят в нашата Турция. Наш национален дълг е да разрушим вътрешния и външния предателски фронт, който подстрекава, провокира и вдъхновява групите, чиято цел е да нарушат атмосферата на вътрешен мир и спокойствие. Този дълг е свещен и Република Турция, хвала Богу, е способна на това“, заяви Бахчели, цитиран от Анадолската агенция.

Според информациите в турските медии нападателят първо е застрелял полицай, който е бил на пост пред участъка. Втората жертва е главен инспектор на полицията, който е убит при последвал сблъсък с нападателя. Нападателят няма криминално досие и не е бил арестуван преди. Пушката, с която е стрелял принадлежала на баща му, който притежавал разрешително за оръжие.

Продължава разследването на причините за нападението.