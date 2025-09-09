Подробно търсене

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Измир, ежедневие. Снимка: Нора Чолакова
Истанбул,  
09.09.2025 00:15
 (БТА)

Турската полиция е задържала  девет души, за които има подозрения, че са свързани с въоръженото нападение срещу полицейски участък в град Измир, в Западна Турция.

Общо девет души са задържани от  турската полиция, защото са заподозрени, че са свързани с въоръженото нападение срещу полицейския участък в квартала Балчова в западния турски град Измир. Атаката беше извършена тази сутрин, съобщи турският вестник „Хюрриет“.

В нападението, извършено от 16-годишен ученик на име  Ерен Бигул с пневматична пушка бяха убити двама полицаи, а други двама полицаи  бяха ранени. Според „ТРТ Хабер“ са били ранени и шестима граждани.

Нападателят бе обезвреден и е бил откаран ранен в болницата, където е под полицейски арест.  Турски медии съобщиха, че младежът е ученик и живеел близо до участъка, а при нападението е крещял „Аллах е велик“. 

В рамките на разследването, за което турският министър на правосъдието  Йълмаз Тунч съобщи в социалните медии, че се води от републиканската прокуратура в Измир, заедно с извършителя са задържани неговите баща и майка и двама негови приятели.

По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“  в Истанбул, в квартала Есенюрт e задържано лицето Халег Мурибороджерди. За него се  твърди, че е ирански гражданин. Същият е познавал Ерен Бигул, с когото били близки. 

В Анкара са  задържани двама души  Б.Й  и  Дж.Т., а  в южния град Шанлъурфа лицето  М.А. 

Посочва се, че към момента задържаните заедно с нападателя са девет души,но е възможно да има още арести.

Лидерът на Партията на националистическото действие и съюзник на президента Ердоган -  Девлет Бахчели в съболезнователно послание  посочи, че нападението  не може да се счита като нямащо нищо общо с „гнусните игри, които се играят в Турция”.

„Фактът, че 16-годишен убиец, идентифициран като  ученик, е открил огън по полицейски участък с  пневматична пушка, не може да се разглежда изолирано  от гнусните игри, които се играят в нашата Турция. Наш национален дълг е  да разрушим вътрешния и външния предателски фронт, който подстрекава, провокира и вдъхновява  групите, чиято цел е да нарушат атмосферата на вътрешен мир и спокойствие. Този дълг е свещен и Република Турция, хвала Богу, е способна на това“, заяви Бахчели, цитиран от Анадолската агенция.

Според информациите в турските медии нападателят  първо е застрелял полицай, който е бил на пост пред участъка. Втората жертва е главен инспектор на полицията, който е убит при последвал сблъсък с нападателя. Нападателят  няма криминално досие и не е бил арестуван преди. Пушката, с която е стрелял принадлежала на баща му, който притежавал разрешително за оръжие.

Продължава разследването на причините за нападението.

/ГГ/

