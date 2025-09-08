БТА има национален пресклуб на „Алея на книгата“

И тази година БТА има свой национален пресклуб на книгата в рамките на „Алея на книгата“ в София. Щандът на БТА е подреден в шатра 44, в парка пред Националния дворец на културата (НДК).

На щанда са представени последните броеве на списание ЛИК, както и юбилейни издания, свързани с историята на БТА.

Както писа БТА, 13-ото издание на „Алея на книгата“ бе открито днес в София. То ще се проведе до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК.

Изложението представя 150 участници, издатели, разположени в 61 шатри, и над 200 културни събития, които са свързани със срещи с автори, детски игри, филмови прожекции, премиери.

Министърът на културата Мариан Бачев отбеляза по време на откриването, че четящият човек е този, който открива прозорците към света. Той напомни, че Министерството на културата за поредна година е сред спомоществователите на това събитие.

Много се радвам, че се предлагат толкова детски книги, защото нашите най-млади читатели са онези, които ще станат зрелите читатели, онези, които ще сложат добавена стойност в живота си и в живота ни, посочи Мариан Бачев.

Към момента националните пресклубове на БТА са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на панаири на книгите.