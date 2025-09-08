Изложението „Алея на книгата“ беше официално открито днес в София

Тринадесетото издание на изложението „Алея на книгата“, което ще се проведе от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София, беше официално открито днес.

Министърът на културата Мариан Бачев отбеляза, че четящият човек е този, който открива прозорците към света. Той напомни, че Министерството на културата за поредна година е сред спомоществователите на това събитие.

Много се радвам, че се предлагат толкова детски книги, защото нашите най-млади читатели са онези, които ще станат зрелите читатели, онези, които ще сложат добавена стойност в живота си и в живота ни, посочи Мариан Бачев.

По думите му прозата и поезията, която създават писателите, отварят нови хоризонти.

Самите писатели, поети, творци на писменото слово ни прекарват през различни времена чрез своята работа – чрез времена разделни, чрез мъжки времена, чрез времеубежища, цитирайки, разбира се, големите писатели на нашето време, каза Мариан Бачев и добави, че „Алея на книгата“ е подобно убежище, което среща много нови идеи.

Председателят на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова каза, че от днес пространството пред НДК и булевард „Витоша“ ще бъдат алея на преживяванията. По думите й изложението представя 150 участници, издатели, разположени в 61 шатри, и над 200 културни събития, които са свързани със срещи с автори, детски игри, филмови прожекции, премиери.

Всеки посетител ще може да се разходи в историята или да се върне в бъдещето. Всеки посетител ще може да се загуби и да се намери в страницата на една прочетена книга. Защото там, където има книги, има светлина, каза още Петя Господинова.

Димитър Божилов, кметът на столичния район „Триадица“, отбеляза, че четенето внася основни човешки добродетели. Според него протагонистите в книгите създават стереотипи и начини на подражание, модели, които ние следваме от невръстни деца. Той смята, че нечетенето на книги вреди на хората.

„Затова четете и бъдете здрави“, апелира той.

Според Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ към Столичната община, „Алеята“ е празник за тези, които обичат книгата. Тя посочи, че има хора, които по социални или икономически причини нямат достъп до книгата. По думите ѝ нейното пожелание към всички издатели, към организаторите, към всички, които са съпричастни към делото на книгоиздаването и разпространението на книгите, е да бъдат по-активни, да бъдат настоятелни към институциите, към Столична община, към Министерството на културата, към всички, които биха могли да помогнат в преодоляването на тези проблеми. Всички сме убедени, че те са важни за бъдещето ни, каза тя.

Председателят на Съюза на преводачите в България (СБП) Антония Пенчева отбеляза ролята на преводача в добрата литература. По думите ѝ трудът на преводача е много тих, много незабележим и много рядко оценяван, защото е невидим. Тя добави, че ако един преводач се е справил добре, то ние харесваме книгата и казваме, че авторът е чудесен. Той е чудесен, благодарение на това, че преводачът се е справил достатъчно добре, вложил е талант, вложил е желание да бъде посредник, да бъде посланик на добрата литература, обобщи председателят на Съюза на преводачите в България.

Поздравителен адрес от Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, прочете Яница Радева. В него се посочва, че Асоциация „Българска книга“ за 13-и път събира хиляди четящи и любознателни хора на едно място. „Алеята на книгата“ е знаково събитие за всички, които обичат книгите и искат да получат нови знания. С организирането на най-голямата пътуваща книжарница вие предоставяте възможността читателите да се срещнат с любимите си автори, а те, от своя страна, да опознаят своите почитатели, да обменят идеи и да споделят различни мирогледи, пише още Калина Иванова.

По думите на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров „Алея на книгата“ е най-вълнуващото литературно събитие за София. В поздравителен адрес, прочетен от председателя на Асоциация „Българска книга“ Петя Господинова, Цветомир Петров отбелязва, че софиянци и гостите на града очакват с нетърпение този своеобразен празник на литературата, защото в рамките на няколко дни могат да се разходят из необятния свят на нови и утвърдени книги, които над 150 български издателства ще предложат. Форумът е едно от най-ярките доказателства, че слуховете за смъртта на четенето са силно преувеличени, казва още председателят на Столичния общински съвет.

БТА напомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се проведат срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.