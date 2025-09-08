Антония Пенчева отбеляза ролята на преводача в добрата литература по повод официалното откриване на софийската „Алея на книгата“

Председателят на Съюза на преводачите в България (СБП) Антония Пенчева отбеляза ролята на преводача в добрата литература по повод откриването на „Алея на книгата“, която ще се проведе от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

За 13-и път Асоциация „Българска книга“ ни събира в навечерието на новата учебна година и в навечерието на Деня на преводача, който е на 30 септември, информира Антония Пенчева. Бих искала да поздравя всички четящи, бих искала да благодаря, че ни инспирират да четем хубави книги, каза тя.

По думите ѝ трудът на преводача е много тих, много незабележим и много рядко оценяван, защото е невидим. Няма да използвам никакви статистически данни, но вероятно ще предположа, че поне 90% от цялата книжна продукция, която е на „Алея на книгата“, е дело на усиления и самоотвержен труд на преводачите, каза Антония Пенчева и допълни, че ако един преводач се е справил добре, то ние харесваме книгата и казваме, че авторът е чудесен.

Той е чудесен, благодарение на това, че преводачът се е справил достатъчно добре, вложил е талант, вложил е желание да бъде посредник, да бъде посланик на добрата литература, обобщи председателят на Съюза на преводачите в България.

БТА припомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се организират срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.