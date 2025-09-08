Това е празник за тези, които обичат книгата, каза Биляна Генова на официалното откриване на софийската „Алея на книгата“

Това е един празник за тези, които обичат книгата, каза Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ към Столичната община, на официалното откриване на „Алея на книгата“, която ще се проведе от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Събитието започва днес, в празничен ден, завършва в празничен ден и превръща цялата седмица в празник, добави Биляна Генова.

Тя отбеляза, че има хора, които по социални или икономически причини нямат достъп до книгата.

По думите ѝ нейното пожелание към всички издатели, към организаторите, към всички, които са съпричастни към делото на книгоиздаването и разпространението на книгите, е да бъдат по-активни, да бъдат настоятелни към институциите, към Столична община, към Министерството на културата, към всички, които биха могли да помогнат в преодоляването на тези проблеми. Всички сме убедени, че те са важни за бъдещето ни, каза тя.

Ние сме насреща, но имаме нужда от вашето настоятелно търсене на подкрепа и на създаване на съвместни партньорски инициативи и програми, с които да работим именно с тези, които нямат достъп до книгата, обобщи Биляна Генова.

За нас, за 13-а поредна година е удоволствие да бъдем партньори на това събитие и на всички събития, които Асоциация „Българска книга“ организира заедно с българските издатели, каза още Биляна Генова и добави, че Столичната община подкрепя логистично „Алеята на книгата“, както подкрепя и другите инициативи.

БТА напомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се проведат срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.