Четенето внася основни човешки добродетели, каза Димитър Божилов на откриването на „Алея на книгата“ в София

Четенето внася основни човешки добродетели, каза кметът на столичния район „Триадица“ Димитър Божилов по повод откриването на „Алея на книгата“, която ще се проведе от 8 до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Няма как да не използвам тази наистина висока трибуна, за да обърна внимание на неща, които според мен касаят всички ни като общество, каза Димитър Божилов. Смятам, че четенето, освен да отвори мирогледа, внася нещо, което се нарича основни човешки добродетели, добави той.

Според него протагонистите в книгите създават стереотипи и начини на подражание, модели, които ние следваме от невръстни деца. Той смята, че нечетенето на книги вреди на хората.

Откакто “Алея на книгата“ се разположи в територията на НДК и булевард „Витоша“, като че ли набезите на вандали намаляха, отбеляза Димитър Божилов и добави, че те сякаш изпитват страхопочитание от книгите, които са на това място и някак отблъснаха агресивната посредственост.

Освен прозорец към света, книгите са тежката артилерия на човешката цивилизация, обобщи Димитър Божилов. Те дават сила, дават прогрес. Целият напредък, който науката ни дава в днешно време – лекарствата, с които лекуваме нашите близки, технологиите, които вкарват света в джоба ни, или инженерните чудеса, които така ни впечатляват, са дело на хора, които са чели и в един момент са станали писатели, за да предават нататък, каза още кметът на столичния район „Триадица“.

„Затова четете и бъдете здрави“, апелира той.

БТА напомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се проведат срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.