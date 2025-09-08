Четящият човек е този, който открива прозорците към света, каза министър Мариан Бачев при откриването на „Алея на книгата“ в София

Четящият човек е този, който открива прозорците към света, каза днес министърът на културата Мариан Бачев по повод откриването на „Алея на книгата“, която се провежда до 14 септември по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Министърът отбеляза, че днес е Малка Богородица, която е закрилник на семейството. А пък семейството е основата на онези първи седем, които са изключително важни, за да се посегне към книгата, каза той.

Много се радвам, че се предлагат толкова детски книги, защото нашите най-млади читатели са онези, които ще станат зрелите читатели, онези, които ще станат хората, които ще сложат добавена стойност в живота си и в живота ни, посочи Мариан Бачев.

Ще видим много и прозаични, и поетични книги на 13-ото издание на „Алеята на книгата“. Министерството на културата за поредна година е сред спомоществователите, сред тези, които финансово подкрепят това изключително събитие, каза още министърът на културата.

Той посочи, че поетът Георги Константинов още от най-младите си години смята, че творчеството е велико занимание, самотно, до голяма степен, но щом се добере човек до мига на вдъхновението, създава хоризонт за творчество, което да докосне милиони именно чрез книгата.

По думите на Мариан Бачев прозата и поезията, която създават писателите, отварят нови хоризонти, отварят нови възможности за това ние да бъдем по-различни, по-одухотворени, по-смислени.

Изключително сме щастливи, че на 13-ото издание на „Алея на книгата“ има толкова много нови издателства, срещи с нови творци, преводачи, каза той и допълни, че като актьор, който е играл в много преводни заглавия, съзнава важността на това какъв съавтор е преводачът и докъде може да ни отведе той, запознавайки ни с чуждите автори и творци.

Самите писатели, поети, творци на писменото слово ни прекарват през различни времена чрез своята работа – чрез времена разделни, чрез мъжки времена, чрез времеубежища, цитирайки, разбира се, големите писатели на нашето време, каза Мариан Бачев.

Според него „Алея на книгата“ е подобно убежище, което среща много нови идеи и културни прозорци, през които ние трябва да се втурнем.

БТА напомня, че програмата на събитието предвижда в седем поредни дни да се проведат срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.